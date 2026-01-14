证监会对国家联合资源前执董罗嘉伟作取消资格令 为期3年

证监会公布，已在原讼法庭取得针对国家联合资源（254）前执行董事罗嘉伟的取消资格令，为期三年。主要由于罗嘉伟涉及在一虚构交易中没有履行董事职责，并有疏忽。另外，证监会针对国家联合资源其他前董事及高级人员的法律程序仍在进行中。

罗嘉伟取消资格令为期三年

证监会表示，根据取消资格令，罗嘉伟不得担任香港任何上市或非上市法团的董事、清盘人、接管人或经理人，亦不得参与香港任何上市或非上市法团的管理，为期三年。同时罗亦被饬令支付证监会在是次法律程序中的讼费。

罗嘉伟违反了他的董事职责并有疏忽

根据调查证监会发现，在2015年，国家联合资源的附属公司签订了两项背对背燃油供应及出售交易，由于该客户及供应商均由国家联合资源或与其有密切关连的人士所控制，且有关证明提单并非真实文件，故该等交易构成虚构交易。而罗嘉伟承认曾促使国家联合资源的附属公司签订上述交易，以及批准国家联合资源向其附属公司支付合共3.02亿元，以为虚构的供应交易作宣称结算，违反了他的职责并有疏忽，故法庭颁布取消资格令。

证监会强调，若罗嘉伟能够妥善地履行其作为国家联合资源一名合理审慎的董事的责任，便应察觉到该等交易的商业价值甚低，包括极低的毛利率及信贷期的严重错配。此外，罗曾批准发布的国家联合资源的2015年度业绩及报告，当中载有与该等交易有关的虚假或具误导性表述。

资料显示，罗嘉伟在2013年10月17日至2017年5月19日期间担任国家联合资源的执行董事。