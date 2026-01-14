Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

携程遭市监局立案调查垄断行为 股价急挫7%

中国市场监管总局公布，根据《反垄断法》对携程集团（9961）涉嫌滥用市场支配地位实施垄断行为，作立案调查。携程港股急插，收报569.5元，跌6.5%，美股外围股价继续受压。

去年被行政约谈 涉平台交易不合理限制

携程去年9月曾受郑州市市场监管进行行政约谈，经当局调查核实违反规定，存在利用服务协议、交易规则和技术手段，对平台内经营者的交易及交易价格进行不合理限制等问题。当局当时已下达《责令改正通知书》，指该次约谈旨在督促企业全面整改、规范运营，切实维护公平竞争市场秩序，保障平台内经营者合法权益。

