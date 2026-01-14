沪深北交易所上调融资保证金比例至100% 适当降杠杆助「慢牛」 分析：大市长期趋势不变

沪深北交易所今日（14日）发布通知调整融资保证金比例，将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例从80%提高至100%；新安排自下周一（19日）起施行。有关消息传出后，内地股市午后随即回落，上证指数最终收市跌0.31%至4126点，深证成指则升0.56%至14248点，但成交持续活跃，两市成交合共达3.94万亿元。不过，据内媒引述市场人士指出，从历史规律来看，两融保证金比例调整政策作用是「调节阀」，而非方向盘，不能改变市场长期趋势。

是次调整仅限于新开融资合约

报道指出，沪深北交易所于2023年8月将融资保证金比例从100%降至80%，令融资规模和交易额稳定上升。近期融资交易明显活跃，市场流动性相对充裕，根据法定的逆周期调节安排，适度提高融资保证金比例回归100%，有助于适当降低杠杆水平，实际保护投资者合法权益，促进市场长期稳定健康发展。此次调整仅限于新开融资合约，调整实施前已存续的融资合约及其展期仍依调整前的相关规定执行。

据《财联社》报道指出，有关政策调整恰逢A股两融余额创历史新高、市场交投持续活跃的关键时间点。截至1月13日，A股两融余额已达2.67万亿元（人民币，下同）；今年仅首7个交易日，融资净买入规模亦接近1,400亿元。同时，A股市场交投活跃度持续攀升，单日成交额三度突破3万亿元大关。

近两次调整保证金对大市影响不大

根据方正证券金融团队研究显示，近两次调整融资保证金比例要求分别在2015年11月13日及2023年9月8日。其中2015年将融资保证金比例由50%上调至100%，沪深300指数的1、3、5个交易日变幅分别为0.48%、-0.82%及0.75%；至于2023年将融资保证金比例由100%下调至80%，沪深300指数的1、3、5个交易日变幅分别为0.74%、-0.09%及0.83%。

此外，政策明确采用「新旧划断」原则，仅适用于新开融资合约，存量合约及展期仍依原规定执行，有效避免短期市场冲击；而此次调整核心目标在于适度降低市场杠杆水平，防范过度投机引发的波动风险，培育理性投资文化，有助于资本市场长期稳定健康。因此，从历史数据来看，融资保证金比例调整对大市走势并不起决定作用。

另一方面，报道引述业内人士指出，市场中开通「两融」业务的客户，实际上「满融」操作并不常见，多数投资者的融资额度使用并未达到上限，因此政策对一般投资者的直接影响相对温和。华创金融分析师徐康亦表示，融资保证金比例是监理层表达观点和实施逆周期调节的重要工具，而此次调整的核心目标是引导市场向「长牛」、「慢牛」格局发展。