Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沪深北交易所上调融资保证金比例至100% 适当降杠杆助「慢牛」 分析：大市长期趋势不变

股市
更新时间：13:49 2026-01-14 HKT
发布时间：13:49 2026-01-14 HKT

沪深北交易所今日（14日）发布通知调整融资保证金比例，将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例从80%提高至100%；新安排自下周一（19日）起施行。有关消息传出后，内地股市午后随即回落，上证指数最终收市跌0.31%至4126点，深证成指则升0.56%至14248点，但成交持续活跃，两市成交合共达3.94万亿元。不过，据内媒引述市场人士指出，从历史规律来看，两融保证金比例调整政策作用是「调节阀」，而非方向盘，不能改变市场长期趋势。

是次调整仅限于新开融资合约

报道指出，沪深北交易所于2023年8月将融资保证金比例从100%降至80%，令融资规模和交易额稳定上升。近期融资交易明显活跃，市场流动性相对充裕，根据法定的逆周期调节安排，适度提高融资保证金比例回归100%，有助于适当降低杠杆水平，实际保护投资者合法权益，促进市场长期稳定健康发展。此次调整仅限于新开融资合约，调整实施前已存续的融资合约及其展期仍依调整前的相关规定执行。

据《财联社》报道指出，有关政策调整恰逢A股两融余额创历史新高、市场交投持续活跃的关键时间点。截至1月13日，A股两融余额已达2.67万亿元（人民币，下同）；今年仅首7个交易日，融资净买入规模亦接近1,400亿元。同时，A股市场交投活跃度持续攀升，单日成交额三度突破3万亿元大关。

近两次调整保证金对大市影响不大

根据方正证券金融团队研究显示，近两次调整融资保证金比例要求分别在2015年11月13日及2023年9月8日。其中2015年将融资保证金比例由50%上调至100%，沪深300指数的1、3、5个交易日变幅分别为0.48%、-0.82%及0.75%；至于2023年将融资保证金比例由100%下调至80%，沪深300指数的1、3、5个交易日变幅分别为0.74%、-0.09%及0.83%。

此外，政策明确采用「新旧划断」原则，仅适用于新开融资合约，存量合约及展期仍依原规定执行，有效避免短期市场冲击；而此次调整核心目标在于适度降低市场杠杆水平，防范过度投机引发的波动风险，培育理性投资文化，有助于资本市场长期稳定健康。因此，从历史数据来看，融资保证金比例调整对大市走势并不起决定作用。

另一方面，报道引述业内人士指出，市场中开通「两融」业务的客户，实际上「满融」操作并不常见，多数投资者的融资额度使用并未达到上限，因此政策对一般投资者的直接影响相对温和。华创金融分析师徐康亦表示，融资保证金比例是监理层表达观点和实施逆周期调节的重要工具，而此次调整的核心目标是引导市场向「长牛」、「慢牛」格局发展。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
泰国在建高铁︱起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历 至少酿28死64伤︱多图
01:23
泰国在建高铁︱起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历 至少酿28死64伤︱多图
即时国际
3小时前
星岛申诉王｜食店悭人手引入AI炒菜机 1小时出200道餸 中厨实试炒牛河：味道合格但冇咗灵魂
04:42
星岛申诉王｜AI炒菜神器取代大厨 观塘食店悭人手引入AI炒菜机 1小时炒出200道餸
申诉热话
10小时前
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
影视圈
7小时前
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
即时国际
9小时前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
5小时前
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
影视圈
20小时前
银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！
银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！
生活百科
2026-01-13 16:39 HKT
金像影后逾亿奢华豪宅招待豪门少奶 曾与张国荣做邻居 巨星夫妻生活大揭秘
金像影后逾亿奢华豪宅招待豪门少奶 曾与张国荣做邻居 巨星夫妻生活大揭秘
影视圈
2小时前