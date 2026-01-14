港股27000关有争持 或先作整固｜古天后

1月14日，天晴，早上清凉，日间干燥。知名维权投资者、人称「股坛长毛嘅David Webb离世，系香港市场一个大损失，以前多得David Webb建立Webb-site网站，为投资者整合上市公司资料，贡献良多。加上David Webb生前曾多次揭发不良上市公司及庄家活动，保护小投资者利益，并带领小股东对抗大股东斯压小股东，助一众小股东维权，佢嘅离世令唔少投资者感到伤心，愿David Webb一路好走，RIP。

美企步业绩期 摩通打头阵急跌

美国公布去年12月核心通胀较预期温和，但美股周二回落，道指高开26点后，临近收市泻最多533点，低见49056点，至收市道指跌398点或0.8%，报49191；标指下跌13点或0.19%，报6963；纳指跌24点或0.1%，报23709。

美企开始步入业绩期，摩根大通打头阵公布业绩，第四季纯利倒退7%，投行业务收入意外下跌，股价收市跌4.2%；美国总统特朗普要求信用卡机构将利率限制在10%影响持续，Visa股价跌4.5%；达美航空全年盈利预测差过市场估算，股价跌2.4%。Salesforce急跌7.1%，为跌幅最大道指成份股；沃尔玛创历史新高再升2%，为表现最强道指成份股。据美国银行数据，标指科企成份股第四季盈利预期按年升20%，非科企盈利增长料由9%放慢至1%。

美国公布12月份消费物价指数（CPI）按年升幅维持于2.7%，符合预期，按月上升0.3%，符合预期，期内扣除食品和能源的核心CPI按年升幅维持2.6%，为四年低位，并略低于预期2.7%，按月升0.2%，增幅少过预期的0.3%。数据公布后，美国10年期债息一度回落2.75个基点，至4.1477厘，对息口较敏感2年期债息降4.35个基点，至3.4908厘，交易员仍估计联储局本月按兵不动，但大多押注联储局将于6月减息。

世界银行报告今年全球经济增长预测，由去年6月预计2.3%调升至2.6%，其中美国增速由原先1.6%上调至2.2%，反映各地经济喺贸易紧张关系升级下意外地强韧。美汇指数曾升0.37%，至99.23；日圆曾泻0.65%，至159.19兑每美元2024年以来低位。比特币最多升3.9%，至94,453美元。现货金价反复曾升0.8%，破顶高4634.29美元，其后升势回顺，目前仍处于4,600美元水平附近。

恒指守稳26800 或挑战27400

港股昨日高开350点，恒指升幅一度扩大至535点，曾见高见27143，其后升幅收窄，收市升幅削半至239点，报收26848，成交维持畅旺达3,151亿元。港股回升至27000水平，成交放量上升反映动力增强，不过恒指暂未企稳27000水平，夜期时段略为反弹重上26900水平，今早黑期于26900水平附近徘徊，预期略为高开。由于昨日仍遗下逾百点上升裂口26608至26729，今明两日仍有机会回补裂口。如不回补，大市一直守稳于26800水平之上，如未有负面消息出现，短期仍有机会挑战去年高位约27400水平，能否进一步突破，则要视乎成交能否配合，继续放量上升。相反，如今明两日回补上升裂口后，未能企稳26700水平之上，则大市仍有机会重返25000至27000区间内上落，或先回测5日及约及10日线水平约26400-26500水平寻找支持。

市场资金仍于不同板块之间轮动，近日以新股及半新股较为当炒。值得留意，有消息指美国或数周或数月内对对格陵兰岛采取实质行动，地缘政治局势紧张下，贵金属价格高企，加上昨日美国公布12月核心CPI升幅低于预期，并创四年新低，通胀进一步降温下，市场押注联储局或提前减息。不过有联储局官员表示，通胀数据反映，联储局当前货币政策处于中性水平附近，短期内未见太多理据支持进一步放宽政策，目前提前至4月减息概率大约为42%，而6月减息，即预计主席鲍烕尔卸任后减息机会最大。

经过周一急升后，港股有机会于27000水平附近先作整固，首个支持为26800，昨日成交密集区底部，下一支持为26600周一高位，而短线较大支持为26400-26500，即5日线及10日线水平。上方首个阻力为27150-27200，下一阻力为前顶27400，不排除短线港股或先于26600至27200之间上落。

古天后