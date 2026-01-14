Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指高开123点 阿里升逾2% 海底捞宣布人事变动 股价涨近6%｜港股开市

股市
更新时间：09:26 2026-01-14 HKT
发布时间：09:26 2026-01-14 HKT

美国去年12月核心CPI低过预期，为物价压力降温提供了更明确信号，但市场认为仍不足以推动联储局于本月减息。另一方面，美国总统特朗普再度批评联储局主席鲍威尔，又称将于未来数周内公布联储局主席继任人选。

美股三大指数回落，道指收市跌398点或0.8%，报49191点；标指跌13点或0.19%，报6963点；纳指跌24点或0.1%，报23709点。至于反映中概股走势的金龙指数，周二跌1.86%至7874点。

比特币一度突破9.6万美元

市场焦点中，美国参议院农业委员会公布加密货币市场结构立法时间表，将于1月21日营业结束前发布立法文本，1月27日则进行委员会标记审议。消息刺激比特币等加密货币价格向上，一度突破9.6万美元，高见96,570美元，其后回落，暂报9.5万美元水平；相关概念股中，Strategy（MSTR）升6.6%；Iren（IREN）升5.3%；Coinbase（COIN）亦升4%。

港股方面，恒指今早高开123点，报26971点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）开市升2.4%；腾讯（700）升1%；美团（3690）及小米（1810）无起跌；京东（9618）跌0.9%；百度（9888）升1.6%。

张勇获委任为海底捞首席执行官

蓝筹股中，海底捞（6862）宣布董事会主席兼执行董事张勇已获委任为首席执行官，股价开市升5.8%，为开市表现最佳蓝筹。

快手拟发美元及人民币优先票据

其他个股消息中，快手（1024）宣布可灵AI去年12月收入突破2,000万美元，对应年化收入运行率（ARR）达2.4亿美元。此外，快手拟发行美元及人民币优先票据，所得款项净额主要用于一般企业用途；该股开市报80元，升2%。

药捷安康拟折让18%配股

另一方面，药捷安康（2617）拟配售210万股，集资1.95亿元，相当于经扩大已发行H股的0.69%及经扩大已发行股份数目的0.53%，每股配售价92.85元，较上日收市价113.2元折让约18%；该股开市报113.2元，无升跌。

北水动向方面，昨日净买入港股12.96亿元，阿里（9988）、腾讯（700）及小米（1810）分别获净买入10.71亿元、7.56亿元及6.07亿元；中芯国际（981）、中移动（941）、药明生物（2269）分别遭净卖出8.35亿元、8.04亿元及3.47亿元。
 

