内地收紧融资 恒指收市仍涨151点 阿里4连升累飙近两成 阿里健康单日升19%｜港股开市

股市
更新时间：16:10 2026-01-14 HKT
发布时间：09:26 2026-01-14 HKT

1610：在阿里巴巴（9988）强势带动下，恒指收市升151点或0.56%，报26999点，成交3,403亿元，虽然与收复两万七关仍有一点之差，但恒指已连升第四个交易日，累涨3.25%或850点，同期阿里股价更大升近19%。

恒指午后一度倒跌

值得留意的是，午后恒指一度受压倒跌，原因是沪深北交易所发布通知调整融资保证金比例，将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例从80%提高至100%，有关安排将自下周一（19日）起施行。

除了阿里之外，腾讯（700）及快手（1024）收市分别升0.9%及4.5%，均为升市功臣之一。

此外，阿里健康（241）昨日（13日）独家首发由北京梅尔森医药技术开发有限公司自主研发的改良型新药——马来酸噻吗洛尔凝胶（商品名：贝美净），为全球首个且目前唯一获内地批准用于治疗「增殖期表浅性婴儿血管瘤」的外用凝胶制剂。受消息影响，收市劲升19%，为表现最佳蓝筹。

携程被查 收市跌逾6%

不过，市场监理总局依据《中华人民共和国反垄断法》，对携程（9961）涉嫌滥用市场支配地位实施垄断行为立案调查。该股尾市急跌6.5%，收报569.5元。

—————

1215：恒指今早高开123点后，虽然升幅一度收窄至4点，但10点过后越战越勇，截至中午以近全日高位收市，升245点或0.92%，报27094点，成交金额1,626亿元。科指方面，半日升90点或1.54%，报5960点。

重磅蓝筹股中，阿里（9988）半日大升5.25%，连同腾讯（700）升1.7%及快手（1024）升5.5%，为今日升市3大功臣；相反，美团（3690）及平保（2318）逆市跌3%及1.3%。

阿里云海外业务获中金看好

值得留意的是，阿里云智能集团资深副总裁、公有云业务事业部总裁刘伟光早前表示，公司在提升模型能力及全端AI能力之外，将重点布局AI原生市场、中国企业级市场及剑指全球化，强调「目标是拿下2026年AI云市场增量的80%」。中金认为，阿里云海外业务前景向好，可望成为未来核心增长动力之一，利润率可望突破15%；同时，未来3年收入年复合增长率（CAGR）亦可望超过30%。

单计股价变幅，阿里健康（241）半日更升15.9%，为表现最佳蓝筹。此外，海底捞（6862）及农夫山泉（9633）亦分别升7.4%及6.1%。

智谱伙华为开源新一代影像生成模型

其他异动股中，智谱（2513）宣布联合华为开源新一代影像生成模型GLM-Image，该模型基于升腾Atlas 800T A2设备和升思MindSpore AI框架完成从资料到训练的全流程，是首个在国产晶片上完成全程训练的SOTA多模态模型。智谱股价半日急升近17%，报212.4元。

—————

0930：美国去年12月核心CPI低过预期，为物价压力降温提供了更明确信号，但市场认为仍不足以推动联储局于本月减息。另一方面，美国总统特朗普再度批评联储局主席鲍威尔，又称将于未来数周内公布联储局主席继任人选。

美股三大指数回落，道指收市跌398点或0.8%，报49191点；标指跌13点或0.19%，报6963点；纳指跌24点或0.1%，报23709点。至于反映中概股走势的金龙指数，周二跌1.86%至7874点。

比特币一度突破9.6万美元

市场焦点中，美国参议院农业委员会公布加密货币市场结构立法时间表，将于1月21日营业结束前发布立法文本，1月27日则进行委员会标记审议。消息刺激比特币等加密货币价格向上，一度突破9.6万美元，高见96,570美元，其后回落，暂报9.5万美元水平；相关概念股中，Strategy（MSTR）升6.6%；Iren（IREN）升5.3%；Coinbase（COIN）亦升4%。

港股方面，恒指今早高开123点，报26971点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）开市升2.4%；腾讯（700）升1%；美团（3690）及小米（1810）无起跌；京东（9618）跌0.9%；百度（9888）升1.6%。

张勇获委任为海底捞首席执行官

蓝筹股中，海底捞（6862）宣布董事会主席兼执行董事张勇已获委任为首席执行官，股价开市升5.8%，为开市表现最佳蓝筹。

快手拟发美元及人民币优先票据

其他个股消息中，快手（1024）宣布可灵AI去年12月收入突破2,000万美元，对应年化收入运行率（ARR）达2.4亿美元。此外，快手拟发行美元及人民币优先票据，所得款项净额主要用于一般企业用途；该股开市报80元，升2%。

药捷安康拟折让18%配股

另一方面，药捷安康（2617）拟配售210万股，集资1.95亿元，相当于经扩大已发行H股的0.69%及经扩大已发行股份数目的0.53%，每股配售价92.85元，较上日收市价113.2元折让约18%；该股开市报113.2元，无升跌。

北水动向方面，昨日净买入港股12.96亿元，阿里（9988）、腾讯（700）及小米（1810）分别获净买入10.71亿元、7.56亿元及6.07亿元；中芯国际（981）、中移动（941）、药明生物（2269）分别遭净卖出8.35亿元、8.04亿元及3.47亿元。
 

