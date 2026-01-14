内地收紧融资 恒指仍涨151点 阿里升6% 阿里健康飙19% 专家忧好消息出货｜港股收市

内地中午突然公布，将股市最低融资保证金比例由80%提升至100%，即是收紧孖展，将于下周一起生效。消息拖累中港股市应声急挫，恒指和上证指数分别曾最多倒跌0.3%和0.8%。恒指最终两万七关口得而复失，但埋单仍升151点或0.6%，报26999点，连升4日累计850点或3.3%。大市成交额3404亿元，连续３日多于三千亿元，为去年10月30日以来最多。

内地交易所：逆周期调节安排 适当降杠杆

内地三大证券交易所公布，投资者融资买入股票时的最低融资保证金由80%提高至100%，因为近期融资交易明显活跃，市场流动性相对充裕。根据法定逆周期调节安排，适度提高融资保证金比例回归100%，有助适当降低杠杆水平，切实保护投资者合法权益，促进市场长期稳定健康发展。而是次调整只限于新开融资合约，调整实施前已存续的融资合约及展期仍按照调整前相关规定执行。另2023年8月，沪深北交易所将融资保证金比例由100%降低至80%，融资规模和交易额稳步上升。

沪指跌0.3% 深成指倒升

消息传出后，内地股市均一度倒跌，上证指数收报4126点，仍跌0.3%；深成指报14248点，升0.6%；创业板指数报3349点，升0.8%。今年以来，沪指已累升近4%，期间屡次创逾10年新高。

恒指高开123点，报26971点，之后逐步攀升，中午收市前见高位27097点，升249点。不过，在内地收紧孖展的保证金下，恒指午后低见26780点，倒跌68点，终收报26999点，升151点或0.6%。国指收报9315点，升30点。科指收报5908点，升38点或0.7%。恒指、国指和科指均连升4日，分别累涨3.3%、3.1%和4%。

快手升5% 拟发行优先票据

科技股个别发展，内媒报道，阿里巴巴（9988）旗下人工智能（AI）助手千问将于本周四公布重磅产品迭代，刺激股价收报169元，升5.7%。快手（1024）建议发行美元及人民币优先票据，外电传其预计集资约20亿美元，股价收报81.95元，升4.5%。腾讯（700）报633元，升0.9%。不过，美团（3690）报101.5元，跌3.2%；京东（9618）报115.9元，跌1.3%；小米（1810）报37.78元，跌0.5%。

互联网医疗股落镬炒上，阿里健康（241）收报7.78元，大升19％，为表现最好的蓝筹股，亦是成交额第5大的股份。京东健康（6618）报69.65元，升3.3％；平安好医生（1833）报18.46元，升5.1％。

携程大插7% 遭市监局立案调查

重磅蓝筹股方面，临近收市前，中国市监局公布对携程集团（9961）涉嫌滥用市场支配地位实施垄断行为立案调查。此前市场已传出相关消息，携程以全日低位收报569.5元，跌6.5％，为表现最差的蓝筹股。汇控（005）收报127元，升0.5%。

金价及银价再创新高，现货银首次升穿每盎司90美元水平，曾高见每盎司91.55美元，年初至今累升27.8%；现货金曾高见每盎司4639.62美元，年初至今累升7.4%。

李泽铭料短线回调后 挑战去年顶

红蚁资本投资总监李泽铭预计，投资者有机会趁好消息出货，令港股短期有压力，但恒指稍为回调后，有望再尝试突破去年高位27381点，下方则于26000水平有支持。他解释，恒指于两万七水平「企唔稳」，加上内地上调融资保证金，估计股市将会收敛，升幅将会受限制。他认为，内地监管机构不是压制升市，而是冀「唔好升咁快，小型股唔好炒咁激」，又指内地近期出现有市民假扮农民教炒股的直播，引当局出手处理。

1610：在阿里巴巴（9988）强势带动下，恒指收市升151点或0.56%，报26999点，成交3,403亿元，虽然与收复两万七关仍有一点之差，但恒指已连升第四个交易日，累涨3.25%或850点，同期阿里股价更大升近19%。

恒指午后一度倒跌

值得留意的是，午后恒指一度受压倒跌，原因是沪深北交易所发布通知调整融资保证金比例，将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例从80%提高至100%，有关安排将自下周一（19日）起施行。

除了阿里之外，腾讯（700）及快手（1024）收市分别升0.9%及4.5%，均为升市功臣之一。

此外，阿里健康（241）昨日（13日）独家首发由北京梅尔森医药技术开发有限公司自主研发的改良型新药——马来酸噻吗洛尔凝胶（商品名：贝美净），为全球首个且目前唯一获内地批准用于治疗「增殖期表浅性婴儿血管瘤」的外用凝胶制剂。受消息影响，收市劲升19%，为表现最佳蓝筹。

携程被查 收市跌逾6%

不过，市场监理总局依据《中华人民共和国反垄断法》，对携程（9961）涉嫌滥用市场支配地位实施垄断行为立案调查。该股尾市急跌6.5%，收报569.5元。

1215：恒指今早高开123点后，虽然升幅一度收窄至4点，但10点过后越战越勇，截至中午以近全日高位收市，升245点或0.92%，报27094点，成交金额1,626亿元。科指方面，半日升90点或1.54%，报5960点。

重磅蓝筹股中，阿里（9988）半日大升5.25%，连同腾讯（700）升1.7%及快手（1024）升5.5%，为今日升市3大功臣；相反，美团（3690）及平保（2318）逆市跌3%及1.3%。

阿里云海外业务获中金看好

值得留意的是，阿里云智能集团资深副总裁、公有云业务事业部总裁刘伟光早前表示，公司在提升模型能力及全端AI能力之外，将重点布局AI原生市场、中国企业级市场及剑指全球化，强调「目标是拿下2026年AI云市场增量的80%」。中金认为，阿里云海外业务前景向好，可望成为未来核心增长动力之一，利润率可望突破15%；同时，未来3年收入年复合增长率（CAGR）亦可望超过30%。

单计股价变幅，阿里健康（241）半日更升15.9%，为表现最佳蓝筹。此外，海底捞（6862）及农夫山泉（9633）亦分别升7.4%及6.1%。

智谱伙华为开源新一代影像生成模型

其他异动股中，智谱（2513）宣布联合华为开源新一代影像生成模型GLM-Image，该模型基于升腾Atlas 800T A2设备和升思MindSpore AI框架完成从资料到训练的全流程，是首个在国产晶片上完成全程训练的SOTA多模态模型。智谱股价半日急升近17%，报212.4元。

0930：美国去年12月核心CPI低过预期，为物价压力降温提供了更明确信号，但市场认为仍不足以推动联储局于本月减息。另一方面，美国总统特朗普再度批评联储局主席鲍威尔，又称将于未来数周内公布联储局主席继任人选。

美股三大指数回落，道指收市跌398点或0.8%，报49191点；标指跌13点或0.19%，报6963点；纳指跌24点或0.1%，报23709点。至于反映中概股走势的金龙指数，周二跌1.86%至7874点。

比特币一度突破9.6万美元

市场焦点中，美国参议院农业委员会公布加密货币市场结构立法时间表，将于1月21日营业结束前发布立法文本，1月27日则进行委员会标记审议。消息刺激比特币等加密货币价格向上，一度突破9.6万美元，高见96,570美元，其后回落，暂报9.5万美元水平；相关概念股中，Strategy（MSTR）升6.6%；Iren（IREN）升5.3%；Coinbase（COIN）亦升4%。

港股方面，恒指今早高开123点，报26971点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）开市升2.4%；腾讯（700）升1%；美团（3690）及小米（1810）无起跌；京东（9618）跌0.9%；百度（9888）升1.6%。

张勇获委任为海底捞首席执行官

蓝筹股中，海底捞（6862）宣布董事会主席兼执行董事张勇已获委任为首席执行官，股价开市升5.8%，为开市表现最佳蓝筹。

快手拟发美元及人民币优先票据

其他个股消息中，快手（1024）宣布可灵AI去年12月收入突破2,000万美元，对应年化收入运行率（ARR）达2.4亿美元。此外，快手拟发行美元及人民币优先票据，所得款项净额主要用于一般企业用途；该股开市报80元，升2%。

药捷安康拟折让18%配股

另一方面，药捷安康（2617）拟配售210万股，集资1.95亿元，相当于经扩大已发行H股的0.69%及经扩大已发行股份数目的0.53%，每股配售价92.85元，较上日收市价113.2元折让约18%；该股开市报113.2元，无升跌。

北水动向方面，昨日净买入港股12.96亿元，阿里（9988）、腾讯（700）及小米（1810）分别获净买入10.71亿元、7.56亿元及6.07亿元；中芯国际（981）、中移动（941）、药明生物（2269）分别遭净卖出8.35亿元、8.04亿元及3.47亿元。

