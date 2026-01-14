Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

派特别息背后联想｜唐牛

股市
利福中国（2136）日前宣布，将于1月21日（下周三）举行董事会会议，以考虑及批准向股东宣派及派付特别股息，消息一出，利福中国单日劲升近四成，成交46球更是多年新高。

翻查中期业绩，集团手头现金19亿元人民币，另有结构性存款5亿元人民币，总计折合约29亿港元，为公司市值的两倍有多，派息憧憬无限大，股价激起千重浪变得理所当然。

下月底可重提私有化

还有一点要留意：集团曾于2024年底提出私有化，每股作价0.913元，其后调高至0.98元，但最后在反对票近四成的情况下拉倒。集团每股NAV达6.4元人民币，市账率仅0.12倍；下月底乃私有化失败一周年，意味集团可以重提方案，在这个关键时刻派发特别息，令人更加多联想了。

