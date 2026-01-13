美国上月核心CPI升2.6%低预期 无助提振股市 道指跌逾300点

美国去年12月核心消费物价指数（核心CPI）低过预期，一度提振市场气氛，但美股随时受压，道指早段跌逾300点。

道指报49590点，跌377点；标指报6977点，跌27点；纳指报23733点，跌99点或0.4%。

CPI按年升2.7%符预期

美国劳工统计局公布，去年12月CPI按年上升2.7%，与前一个月持平，亦符合预期；按月亦符预期的上升0.3%。至于上月扣除食品和能源价格的核心CPI则按年上升2.6%，与前一个月持平，低过预期的2.7%；按月上升0.2%，亦低于预期的0.3%。

核心通胀放缓，数据公布后一度刺激减息憧憬，美元指数曾转跌，低见98.84；美国10年期债息一度低见4.158厘，跌2.3点子。不过其后重新反弹。

Google升2%再破顶

Google母企Alphabet（GOOG）升2%，再创新高，苹果（AAPL）几乎无升跌。日前苹果与Google达成长期合作协议，新一代的Apple基础模型将以Google的Gemini及云端技术为基础，花旗料Google将更突显其AI领先地位，予Alphabet「买入」评级，目标价350美元。至于Meta（META）大跌逾2%，微软（MSFT）亦跌1%。

专家：市场将关注业绩期

eToro美国投资及期权分析师Bret Kenwell指出，最新通胀数据满足早前美国政府停摆后的经济资讯，但市场未必非常关注，将更聚焦接下来的业绩期。

信安料联储局未来几次暂停减息

信安资产管理首席全球策略师Seema Shah指出，由于失业率仍然很低，经济增长高过趋势水平，而且通胀仍高于目标水平，相信联储局可以放心地在1月以及未来几次会议，上维持利率不变。