Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

证监会点名信铭生命股权高度集中 街货仅9.27%

股市
更新时间：17:50 2026-01-13 HKT
发布时间：17:50 2026-01-13 HKT

证监会点名信铭生命科技 （474）股权高度集中，提醒即使只有少量股份成交，也可能导致公司股价出现大幅波动。

九成股份集中在前23大股东

证监会表示，最近曾就信铭生命科技的股权分布进行查讯，结果显示，截至2025年12月31日，该公司的股权由三名主要股东持有的股份，加上20名其他股东及其相关人士所持股份，合共占已发行股本约90.73%。而街货只有余下约9.27%或约6.84亿股。

近4个月股价升5倍

值得关注的是，信铭生命科技的股价在此期间经历了大幅飙升。信铭生命的收市价由2025年9月10日的0.019元，上升至2025年12月31日的0.112元，累计升幅达4.9倍。信铭生命股价最新收报0.12元，较2025年9月10日收市价0.019元高出5.3倍。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
饮食
2026-01-12 16:28 HKT
阿Sa蔡卓妍认爱健身教练：可以删去绯闻两个字 男友林俊贤曾现身庆生派对泄感情进度
01:20
阿Sa蔡卓妍认爱健身教练：可以删去绯闻两个字 男友林俊贤曾现身庆生派对泄感情进度
影视圈
2小时前
何伯何太涉互殴案，两人申法援均遭拒，押后3月17日再讯。
01:29
何伯何太涉互殴案 两人申请法援均遭拒 押后3.17再讯
社会
6小时前
铜锣湾SOGO外过路处拟安装防撞柱 政府：避免有心人士用车辆故意冲撞人群 工程开支500万元
铜锣湾SOGO外过路处拟安装防撞柱 政府：避免有心人士用车辆故意冲撞人群 工程开支500万元
社会
4小时前
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
影视圈
5小时前
曾志伟卸任变甩绳马骝？跟辣妹高难度热情互动画面曝光 内地会合谭咏麟包厢狂欢
00:58
曾志伟卸任变甩绳马骝？跟辣妹高难度热情互动画面曝光 内地会合谭咏麟包厢狂欢
影视圈
4小时前
40岁「人父巨星」忽然暴瘦脸颊凹陷 身形突现两问题  网民忧心健康亮红灯
40岁「人父巨星」忽然暴瘦脸颊凹陷 身形突现两问题  网民忧心健康亮红灯
影视圈
8小时前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2小时前