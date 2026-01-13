证监会点名信铭生命股权高度集中 街货仅9.27%

证监会点名信铭生命科技 （474）股权高度集中，提醒即使只有少量股份成交，也可能导致公司股价出现大幅波动。

九成股份集中在前23大股东

证监会表示，最近曾就信铭生命科技的股权分布进行查讯，结果显示，截至2025年12月31日，该公司的股权由三名主要股东持有的股份，加上20名其他股东及其相关人士所持股份，合共占已发行股本约90.73%。而街货只有余下约9.27%或约6.84亿股。

近4个月股价升5倍

值得关注的是，信铭生命科技的股价在此期间经历了大幅飙升。信铭生命的收市价由2025年9月10日的0.019元，上升至2025年12月31日的0.112元，累计升幅达4.9倍。信铭生命股价最新收报0.12元，较2025年9月10日收市价0.019元高出5.3倍。