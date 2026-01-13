去年散户投资回报媲美对冲基金 富途：客户平均赚23.2%赢标指

2025年环球各主要股市造好，富途证券公布，其客户于去年平均投资回报23.2%，跑赢同期标指17.9%的年度升幅。该行又指，参考彭博年初发布的全球主流对冲基金2025收益表现数据，客户去年回报率媲美全球顶尖对冲基金前十名的表现水平。

该行指，23.2%的客户平均收益率是基于2025年1月1日至2025年12月31日期间的数据统计，统计对象为在该期间至少进行过一次交易，且2025年年初帐户资产不低于50,000美元的帐户。