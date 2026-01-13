Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

去年散户投资回报媲美对冲基金 富途：客户平均赚23.2%赢标指

股市
更新时间：15:53 2026-01-13 HKT
发布时间：15:53 2026-01-13 HKT

2025年环球各主要股市造好，富途证券公布，其客户于去年平均投资回报23.2%，跑赢同期标指17.9%的年度升幅。该行又指，参考彭博年初发布的全球主流对冲基金2025收益表现数据，客户去年回报率媲美全球顶尖对冲基金前十名的表现水平。

该行指，23.2%的客户平均收益率是基于2025年1月1日至2025年12月31日期间的数据统计，统计对象为在该期间至少进行过一次交易，且2025年年初帐户资产不低于50,000美元的帐户。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
饮食
23小时前
曾志伟卸任变甩绳马骝？跟辣妹高难度热情互动画面曝光 内地会合谭咏麟包厢狂欢
曾志伟卸任变甩绳马骝？跟辣妹高难度热情互动画面曝光 内地会合谭咏麟包厢狂欢
影视圈
1小时前
崔碧珈情绪崩溃受辱爆喊 友人撑：性方面好保守 《东周刊》独家爆大只佬Rocky真面目
崔碧珈情绪崩溃受辱爆喊 友人撑：性方面好保守 《东周刊》独家爆大只佬Rocky真面目
即时娱乐
6小时前
00:42
天水围嘉湖山庄7旬翁向妻淋液后服药 波及女友人 3人俱送院
突发
4小时前
换新钞2026｜汇丰中银渣打2.3起可兑换新钞 一文睇清最新安排 1.27起可网上预约
00:56
换新钞2026｜汇丰中银渣打2.3起可兑换新钞 一文睇清最新安排 1.27起可网上预约
投资理财
3小时前
何伯何太涉互殴案，两人申法援均遭拒，押后3月17日再讯。
何伯何太涉互殴案 两人申请法援均遭拒 押后3.17再讯
社会
3小时前
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
2026-01-11 13:15 HKT
巴士扣安全带世纪难题？网民「夸张教学」斗法「一秒神技」 集思广益拆解实际挑战｜Juicy叮
巴士扣安全带世纪难题？网民「夸张教学」斗法「一秒神技」 集思广益拆解实际挑战｜Juicy叮
时事热话
4小时前