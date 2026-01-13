Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

凯基料恒指年底目标3万点 看好新质生产力、消费及金融等

股市
更新时间：14:56 2026-01-13 HKT
发布时间：14:56 2026-01-13 HKT

KGI凯基公布2026年市场展望指出，随著多国贸易协议达成，料2026年中国GDP实质增长将略放缓至4.6%，将恒指年底目标位设立为30000点，潜在升幅约14%。凯基首席投资总监梁启棠表示，随著风险偏好回归及政策发力，中港股市的配置已经全面重现。

梁启棠指出，联储局减息将推动资金回流中港股市，预计市盈率上调至13.5倍预测市盈率及8%盈利增长。他看好新质生产力、消费及金融市场等板块，选股包括腾讯控股（700）、阿里巴巴(9988)、中国宏桥（1378）及友邦保险(1299)等。

楼价有望升5%至10%

楼市方面，梁启棠表示，办公室租金于去年年终触底，今年将扭转下跌趋势，内地买家成栋收购写字楼的现象进一步提振市场信心，而零售地产租金仍有5%左右的下跌空间，需等待香港零售生态完成差异化转型；住宅楼价有望实现5%至10%的升幅。

面对全球地缘政治变局，梁启棠称，全球央行减持美元、增加黄金配置的趋势不可逆，为黄金价格提供强劲支持，为投资者分散风险的重要选择。

标指年底目标7650点

美股方面，凯基投顾董事长朱晏民预计，2026年标普500盈利按年增长13.55%，年底目标价看7650点。他指出，AI主题仍看好核心科技、半导体以及工业房地产信托基金（REITs），非AI板块则看好军费占比提升下的航太与国防等板块。

他又指，AI带动的生产力一定程度上可为美国经济提供支持，料2026年经济增长2.2%，美联储仍会在2026年减息50-75个点子。
 

