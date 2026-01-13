3新股首挂冲高后回落 BBSB盼助提升市场地位 兆易创新积极拥抱AI

今日3只新股挂牌均冲高后回落，史上新股「超购王」亚军BBSB（8610）较上市价0.6元高开3倍，报3元，曾高见3.11元，暂报1.35元，升近1.3倍，一手4000股账面赚3,000元。该公司主席陈振源表示，是次上市为公司的新一篇章，将透过香港上市平台，提升市场领导地位，以及持续为马来西亚的基建发展作出贡献。

GEM股BBSB的香港公开发售超购10,744.1倍，仅次于去年挂牌的GEM股金叶国际（8549）超购11,463.7倍。BBSB接获5,417张货值逾883.8万元的「顶头槌飞（认购3,125手）」，当中28.7%或1,557张中1手，而国际配售轻微超购0.01倍。

提供冷冻食品仓储服务的红星冷链（1641）及兆易创新（3986）同样今日挂牌。红星冷链较上市价19.58元高开59.7%，报19.58元，曾高见19.7元，暂报12.7元，升3.6%，一手500股账面赚220元。其香港公开发售超购2308.3倍，有1,628张「顶头槌飞（认购2326手）」，其中52.2%或850张获中一手，国际配售超购0.7倍。

红星冷链：下一步是国际化

红星冷链董事长罗跃表示，在登陆港股后，公司将以全球视野，布局未来；以科技辅能，驱动行业变革。被问及是否满意是次上市，他指「非常好」，公司下一步就是走国际化之路，利用资本化手段，把公司进一步做大做强，做行业标竿和跨区域龙头。他透露，在国际化布局方面，公司现准备先从供应链和贸易等方面著手筹备，目前在东南亚和欧洲进行前期市场调研。

兆易创新：走向中国行业龙头

兆易创新较上市价162元高开45.1%，升幅曾扩大至53.6%，高见248.8元，暂报224.2元，升38.4%，一手100股账面赚6220元。其公开发售超购541.2倍，抽乙组600手才稳中一手，「顶头槌飞（认购14458手）」获派6手，国际配售超购17.5倍。该公司董事长朱一明表示，于2016年为首家芯片设计公司在上交所主板挂牌，如今在港交所上市，标示公司由创业公司，走到一个中国行业龙头。在AI大时代下，公司仍做好AI创新的配套，未来将积极拥抱AI，拓展产品品类。