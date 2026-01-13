中概股强劲 带动港股挑战前高位｜古天后

1月13日，大致天晴，部份地区有烟霞。美股隔晚低开高走，早段因为特朗普表示要信用卡利息封顶至10%，银行需要让利，金融股急泻拖累，道指周一早段曾显著下跌近500点，其后跌幅逐步收窄，最后更跟标指于盘中再破顶兼创收市历史新高。道指收市反弹86点或0.17%，报49590；标指倒升11点或0.16%，报6977；纳指倒升62点或0.26%，报23733。反映中国概念股表现的金龙指数急升4.26%，报8023，阿里巴巴（9988）美国存托证券(ADS)股价急升10.2%，收报166.31美元，折合为162.08港元，较港股收市价高5%。

市场质疑联储局独立性受威胁

美国司法部向联储局发出传票，可能就联储局总部翻新工程国会证词，向主席鲍威尔提出刑事诉讼，市场质疑联储局独立性受威胁，令「卖出美国」（sell America）交易出现，美元回落及美国债息上升，现货金价则首次升破4,600美元。信用卡公司美国运通及Capital One股价收市急跌4.2%及6.4%，美国运通成为表现最差道指成份股，Visa跌1.9%，摩根大通及花旗分别跌1.4%及3%。

沃尔玛获纳为纳指100成份股，股价反弹3%，为升幅最大道指成份股。谷歌母公司Alphabet收市市值历来首度突破4万亿美元，股价升1%，报331.86美元，盘中破顶高见334.04美元，苹果人工智能（AI）版语音助手Siri，据报将选择谷歌旗下Gemini作为苹果基础模型，消息利好Alphabet。Meta回吐1.7%，集团据报计划在Reality Labs业务部门裁员约10%，将部分VR产品资金调拨到穿戴式装置。留意之前裁员消息，Meta曾因此上升，睇下今次会否演件重演。

花旗策略员Beata Manthey认为，投资者分散投资，减少对美股配置，将带动MSCI所有国家世界指数今年底升上1360点，较上周五收市高出约10%，但唔等于投资者会抛售美股，该行料标指今年将上扬11%。该行建议增持新兴市场及英国以外欧股，对美股及日股前景中性，同时呼吁减持英股及澳洲股市，最看好科技、金融及医疗护理板块，并建议减持消费股。美国10年期债息曾升3.95个基点，至4.2048厘，30年期债息上扬5.41个基点，至4.8662厘。美汇指数一度挫0.46%至98.673，欧罗上升0.57%至1.1701美元，日圆反弹0.36%至157.52兑每美元，其后转跌。

恒指熊证重货区26900至27100

昨日港股做好，恒生指数高开145点，虽然早段一度倒跌44点见26187低位，但A股维持强势下，回复升势，午后升幅进一步扩大，并以全日高位26608收市，升376点或1.43%；恒科指升幅更达3.09%，升176点，报收5863，全日成交额增至3062亿元。由于内地对外卖平台展开反垄断调查，美团（3690）受惠反内卷急升6.6%，其他重磅科技股普遍升2%或以上，带动大市做好。至夜期时段，美股先跌后回升，加上中概股急升，其中阿里巴巴中概股（BABA）急升逾一成，带动夜期及ADR急升逾300点，夜期曾高见27008，今早黑期亦于26900水平之上徘徊，料今早大裂口逾300点高开。

由于开市将遗下巨上升大裂口，上半场有机会略为回补部份裂口，如早市回补部份裂口，留意恒指上周高位26858会否由支持变成阻力。如即日裂口不完全回补，则强势持续，回补部份裂口后，可继续向上挑战27000-27200，甚至挑战前顶27381。如开市不掉头回补部份裂口先向上，则留意周线保力加通道顶部27020-27050，能否向上突破打开顶部通道。企稳于此水平之上，料可进一步向上试11月高位27188，甚至挑战去年高位27381。

目前熊证首个重货区为26900-27100，料今日大机会先回收此区熊证。至于首个支持为上周高位26858，下一支持为昨日成交密集区顶部26600，亦即昨日收市价附近。除非今日即市回补全个上升裂口，并重返裂口底部26600之内，否则后市可再向上挑战高位，如以1600至1800点完成月波幅，则先以27200-27400为短线目标。

古天后