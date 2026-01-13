恒指升239点 两万七挑战不果 阿里升4%领涨 药股造好 专家：市底仍强｜港股收市

港股高开低走，恒指受外围带动，一度大升逾500点，惟冲穿两万七关后无以为继，加上A股升暂停拖累下，恒指最终收市升239点，报26848点。大市成交3151亿元，连续两日破3000亿水平；北水净流入13亿元。

恒指承外围高开350点，早段更大升353点，见高27143点，但其后沽盘涌现，大市反复向下，午后升幅一度收窄至121点，收市仔升239点，报26848点。国指升65点，收报9285点。科指则升6点或0.1%，报5869点。

阿里升6%后回吐 仍贡献大市74点升幅

多只重磅科技股冲高回落，阿里巴巴（9988）承外围一度急升6.3%，收市仍升3.6%报159.9元，单股贡献74点升幅；腾讯（700）曾升2.6%，收升0.7%报627.5元；京东（9618）一度升3%，收升0.4%报117.4元。小米（1810）则跌2%收报37.98元；百度（9888）跌1.6%报142.4元；美团（3690）亦跌0.1%报104.9元。

日前强势的AI半新股回吐，智谱（2513）急挫12.8%报181.8元；MINIMAX（100）跌8.3%报365元；壁仞科技（6082）跌7.7%报37.64元。

药明康德飙8%冠蓝筹

生科板块造好，多家中国创新药企参与摩根大通在美股举办的医疗健康年会。药明康德（2359）急升8.3%，该企发盈喜，预期去年经调整盈利上升41%；同系药明生物（2269）亦升5.9%报39.78元，两股成表现最好蓝筹股。至于翰森制药（3692）升3.4%报42.04元；可药集团（1093）涨3.4%报9.78元。而泰格医药（3347）亦扬8.2%报53.5元；荣昌生物（9995）涨7.9%报100.1元。

中人寿升3% 平保涨2%

中资金融股转强，内银的建设银行（939）收升1.2%报7.81元；工商银行（1398）升1%报6.3元；农业银行（1288）升0.7%报5.63元。至于内险股中国人寿（2628）大升3.5%报33元；中国平安（2318）。涨2.2%报70元

泡泡玛特跌3%

内需股受压，康师傅（322）挫4.3%收报11.91元，是表现最差蓝筹股；泡泡玛特（9992）跌2.9%报191.3元；李宁（2331）跌2.6%报19.1元；美的集团（300）跌2.5%报84.3元：海底捞（6862）跌2.4%报14.42元

李明德：北水沽外资买 料26500至27000上落

大圣资产管理投资经理李明德表示，港股市底仍然强，成交额配合入市情绪，预计后市在26500至27500点水平上落。他指出，恒指在两万七心理关口遇沽盘，主要反映北水对港股信心未足，仍以中短线心态为主，但隔晚外围中概股造好，显示受外资追捧，形成资金轮换，「北水低买高沽，但外资慢慢入紧嚟。」他建议，投资者可继续采取「哑铃策略」，于港股追逐高增长的AI科技、生成式引擎优化（GEO）概念股，同时分配资金到高息中特估上。

---

恒指今早高开350点，盘中曾一度冲高535点，高见27143点，惟随后走势疲弱，两万七关口「得而复失」，中午收报26877点，升268点或1.01%，半日成交额1,920亿元。科指半日升22点或0.38%，报5885点。

阿里升逾3% 美团百度跌

蓝筹科网股表现分化，阿里巴巴（9988）升势持续，旗下千问模型下载量破7亿次，阿里云营收有望持续增长，半日升3.5%报159.7元，单只股份已贡献恒指71点；京东（9618）亦升1.11%；腾讯（700）则升0.48%。不过，小米（1810）、美团（3690）及百度（9888）逆市向下，分别下跌0.67%、0.86%及1.38%。

创新药股集体爆升，多间中国创新药厂出席摩根大通于三藩市举办的医疗健康年会，消息利好创新药股集体上涨。其中药明康德（2359）去年盈利升逾一倍，股价一度高见121.5元，半日收报119.3元，升7.67%，成表现最好蓝筹；石药集团（1092）升5.5%；药明生物（2269）升4.47%：翰森制药（3692）亦升3.94%。

车股受惠中欧电动车达共识

此外，受惠中欧电动汽车磋商迎来重大进展，双方达成共识，一致同意透过「价格承诺」解决纷争。汽车股普遍上升，比亚迪（1211）升3.19%；小鹏（9868）升3.05%；理想（2015）升1.15%；赛力斯（9927）升1.02%。

新股方面，今日上市3只新股齐上涨，但齐齐冲高后回落。兆易创新（3986）一度涨逾53.5%，随后轻微回落，半日报226.8元，升40%；BBSB INTL（8610）首日更高开升418%，半日报0.99元，升65%；红星冷链（1641）半日则仅升4.4%。

---

美国总统特朗普宣布，对任何与伊朗有贸易往来的国家即时征收25%关税，立即生效，但未提供更多细节。由于中国、巴西、土耳其及俄罗斯与德黑兰有密切经贸往来，外界忧虑此举将引发全球供应链动荡。另有分析认为，特朗普此举暂时降低了美国对伊朗进行军事干预可能性。

传美下调台湾关税至15%

另一方面，有外媒报道指美国与台湾接近达成贸易协议，美国会将台湾货物的关税税率下调至15%，预计在本月内公布，同时台积电（TSM）会加大在美国的投资，该股周一升2.5%至331.77美元。

美股三大指数周一向上，道指及标指再创新高，其中道指升86点或0.17%，报49590点；标指升0.16%，报6977点；纳指升62点或0.26%，报23733点。至于反映中概股走势的金龙指数，周一升4.26%至8023点。

谷歌市值首破4万亿美元

焦点股中，美国总统特朗普早前提议1月20日起将全美信用卡利率上限设定为10%，令市场忧虑信用卡公司盈利，美国运通（AXP）跌4.3%、VISA跌近2%，摩通（JPM）亦跌1.4%。此外，苹果（AAPL）宣布与谷歌（GOOGL）合作，为苹果AI功能提供支持，两股周一分别升0.34%及1%，而谷歌市值更首破4万亿美元。

港股方面，恒指今早高开350点，报26958点。科网股普遍向上，阿里巴巴（9988）开市升5%；腾讯（700）升2.2%；美团（3690）升1.4%；京东（9618）升2%；百度（9888）亦升近2%，小米（1810）则1.4%。

荣昌生物与艾伯维签独家授权

个股消息中，荣昌生物（9995）与艾伯维（Abbvie）就新型靶向PD-1/VEGF的双特异性抗体药物RC148签署独家授权许可协议，将获得RC148在大中华区以外地区的的开发、生产和商业化的独家权利。该协议经批准生效后，集团将收到6.5亿美元首付款，并有资格获得最高49.5亿美元的开发、监管和商业化里程碑付款，以及在大中华区以外净销售额的两位数分级特许权使用费。该股开市报101元，升近9%。

兆易创新国际发售超购逾17倍

新股方面，兆易创新（3986）公开发售录约541倍超购，一手中签率2%，国际发售超购逾17倍；该股开市报235元，升43%。

红星冷链公开发售2308倍超购

红星冷链（1641）公开发售录约2,308倍超购，一手中签率1%，国际发售0.65倍；该股开市报19.58元，升60%。

BBSB开市升400%

至于BBSB（8610）公开发售录约10,744倍超购，一手中签率0.05%；国际发售足额超购0.01倍；该股开市报3元，升400%。

北水动向方面，昨日净买入港股73.06亿元，快手（1024）、 腾讯（700）及南方恒生科技（3033）分别获净买入22.45亿元、20.12亿元及8.58亿元；而中移动（941）、美团（3690）及中国平安（2318）则分别遭净卖出10.3亿元、4.82亿元及3.42亿元。