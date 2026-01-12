美股投资者忧联储局独立性受损 道指早段跌400点 银行股大跌 花旗挫4%

美国联储局主席鲍威尔面临特朗普政府刑事调查，削弱市场投资信心，道指开市后跌逾400点。

道指49039点，跌465点；标指报6934点，跌32点；纳指23562点，跌109点或0.5%。

美元指数急挫，低见98.67，跌0.5%。10年期债息则向上，报4.185，升1.2点子。

信用卡利率封顶料削银行盈利

美国总统特朗普计划要求信用卡利率设立10厘上限，为期一年，市场料损害银行业利润。银行股下挫，花旗（C）挫3.8%；美国银行（BAC）及摩根大通（JPM）跌1.5%。

科技股亦偏软，特斯拉（TSLA）及Google母企Alphabet（GOOG）跌逾1%。

专家：市场第一反应抛售

Freedom Capital Markets首席市场策略Jay Woods指，针对鲍威尔的刑事调查影响联储局的独立性，「市场并不喜欢，当这类消息传出时，第一个反应就是抛售。」

高盛料鲍威尔续按经济数据决策

高盛集团首席经济学家Jan Hatzius指出，事件加深市场对联储局独立性的担忧，但相信有关决定由一个委员会作出，他相信鲍威尔在剩余的主席任期内，将继续根据经济数据做出决策。