药明康德发盈喜 料去年经调整多赚41% 生产工艺及经营效率推动

股市
更新时间：21:30 2026-01-12 HKT
发布时间：21:30 2026-01-12 HKT

药明康德（2359）发盈喜，料去年全年纯利约191.5亿元（人民币，下同），按年增长约1.03倍；收入454.56亿元，按年增长约15.8%；经调整盈利约149.6亿元，按年升约41.3%。基本每股收益预计6.7元，增长1.04倍。

生产工艺和经营效率推动业务增长

药明康德表示，业绩预增的主因在主营业务方面，公司持续聚焦「一体化、端到端」CRDMO（合同研究、开发与生产）业务模式，紧抓客户对赋能需求的确定性，不断拓展新能力、建设新产能，持续优化生产工艺和提高经营效率，推动业务持续稳健增长。

该公司指，期内非经常性损益项目对归属于公司股东净利润的影响，主要来自于出售持有的WuXi XDC Cayman Inc.部分股权的净收益，预计约41.61亿元；以及出售所持有的上海康德弘翼医学临床研究有限公司和上海药明津石医药科技有限公司100%股权的净收益，预计约14.34亿元。

 

