袁记云饺母企申上市 标榜「全球最大中式快餐企业」 门市逾4200家

中国最大饺子云吞企业「袁记云饺」母企袁记食品集团，在联交所申请上市。该企指出，按其门店数量计算，是中国及全球最大的中式快餐企业。

港门店48间 星泰市场插旗

招股书显示，袁记食品截至去年9月底，门店总数达4266家，覆盖全国32个省份、自治区、特别行 政区及直辖市，遍布超过200个城市，当中香港有48间。该企于2024年起拓展海外市场，目前于新加坡拥有10家门店，并已在泰国开设首家袁记云饺门店。

袁记食品解释，中式快餐指提供中式菜肴及食物的快餐餐厅，例如饺子、云吞、米饭、面条、米粉和包子，全球中式快餐市场由2020年的7253亿元（人民币，下同），增长至2024年的1.13万亿元。目前中国仍是主导市场，占全球需求的71.6%以上；但东南亚增长势头最快。

集资提升数字化及扩大海外市场

招股书指出，该企集资将用于数字化与智能化建设、扩大海外市场、品牌建设与产品研发，以及供应链升级。

去年首9个月赚1.4亿人币

截至去年首9个月，袁记食品的收入为19.8亿元（人民币，下同），按年增加11%；利润为1.42亿元，增加18.9%。期内门店总GMV录得47.9亿元，增长6.4%；门店订单总数量有2.1亿张。