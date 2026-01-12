Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

强脑科技据报已申港IPO 有望成「杭州六小龙」首家上市 中金瑞银任保荐人

更新时间：16:28 2026-01-12
发布时间：16:28 2026-01-12

据彭博引述消息报道，中国脑机介面独角兽强脑科技已秘密递交香港首次公开招股（IPO）申请，有望成为「杭州六小龙」中首家上市的企业。据悉，强脑科技正与中金及瑞银合作筹备是次上市，集资规模或达数亿美元。

非侵入式技术成亮点 获20亿元融资

强脑科技专注于开发仿生义肢及非侵入式脑机介面技术。相较于马斯克旗下采用植入式技术的Neuralink，强脑科技的非侵入式技术无须进行开脑手术，安全风险较低。

早前强脑科技刚完成一轮约20亿元人民币的融资，由IDG资本及英特尔（Intel）行政总裁陈立武创立的华登国际领投，这笔资金将用于加速技术研发及产品商业化。

强脑科技由韩璧丞于2015年创立，总部位于杭州，是该市近年崛起的六家明星科创企业之一，被统称为「杭州六小龙」。

