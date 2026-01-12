中证监推动中长期资金入市 大摩料AI及生科等领域受关注

中证监表示，截至去年底，各类中长期资金合计持有A股流通市值约23万亿元（人民币，下同），较年初增长36%；权益类基金规模由去年初的8.4万亿元增长到11万亿元，当局将会持续完善长钱长投的制度环境，推动各类中长期资金进一步提高入市规模比例。出席同一场合的摩根士丹利中国首席经济学家邢自强时表示，人工智慧、生物科技及人形机器人等领域仍继续受市场所关注。

中证监副主席陈华平昨日出席论坛时表示，自2024年9月，推出了长周期考核、保险资金长期股票投资试点等一系列针对性措施以来，截至去年末，各类中长期资金合计持有A股流通市值和权益类基金规模，发展明显加速，将优化合格境外投资者等制度安排，让各类资金愿意来、留得住，发展得好。 他续指，去年A股上市公司现金分红2.55万亿元，再创历史新高，是同期IPO和再融资规模的两倍，将会强化股东回报意识，提升企业分红的稳定性、持续性与预期性。

大摩：美元资产呈贬值趋势

另外，邢自强表示，以美元为代表的法币体系正遭遇信用侵蚀，相对法币以外的资产呈现贬值趋势，能源、贵金属等战略资产及部分非传统法币体系资产愈发受到市场青睐。他还表示，某种意义上，人民币资产也可以被视为以美国为代表的传统法币体系以外的一种资产，关键在于资产的收益率能否足够吸引长期配置。在未来产业配置展望方面，邢自强表示，在当前形势下，人工智慧、生物科技、人形机械人等领域作为亮点，技术创新动能强劲，可望持续吸引市场关注。