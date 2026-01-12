Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

指数备兑ETF袋袋平安｜唐牛

股市
更新时间：09:33 2026-01-12 HKT
发布时间：09:33 2026-01-12 HKT

踏入2026年，大市可用「有波幅冇升幅」来形容，虽然指数股表现随时得个桔，但指数备兑ETF产品却赚尽时间值，股息（期权金）有望袋袋平安。

根据彭博数据，去年12月上市的A南方国指备兑（2802），累计回报（截至1月8日）达1.59%，较国企指数及另一只同类型产品同期升幅（1.2%及1.14%）为高。

细问之下，原来A南方国指备兑持仓（国指成份股及期货），并非100%作出相应期权操作（Short Call），意味国指展开一段升浪，产品价格可受惠一小部份，未致于「完全封顶」，是故表现可跑赢大市。产品将于本月首次公布月度派息金额，有兴趣的投资者不妨留意。

