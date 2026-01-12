Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指高开145点 科网股向上 MiniMax升近一成 分析料后市区间上落 ｜港股开市

股市
更新时间：09:29 2026-01-12 HKT
发布时间：09:29 2026-01-12 HKT

上周美国最高法院未有对美国总统特朗普的关税政策的合法性作出裁决，外电指法院将于本周三（14日）公布有关裁决的意见，但相关的意见未知是否与关税有关。美国上周五公布的非农数据虽差过预期，惟失业率下降，加上市场普遍维持美国今年减息两次预期，美股上周五均高收，恒指夜期升逾0.6%。分析指，由于资金或更倾向流向美股，料恒指将在25700点至26850点区间上落。

恒指今早高开145点，开报26376点。科网股普遍向上，腾讯（700）升0.82%；阿里巴巴（9988）升0.27%；美团（3690）升2.84%；百度（9888）升2.55%；京东（9618）及网易（9999）更分别升0.61%及升0.09%；小米（1810）则跌1.43%。此外，市场焦点落在新股Minimax（100）身上，该股开市报378.8元，再升近一成。

留意中央会否推政策刺激内需

香港股票分析师协会副主席曾永坚表示，自委内瑞拉事件后，宏观资金更倾向流向美股，至于港股近期缺乏明确方向，主要因市场持续关注内地经济表现，估计恒指短期内仍将维持上落市格局，若美股未大幅回落或显著调整，恒指上落区间是25800点至26700点，但他提醒投资者，需留意春节前中央是否会推出货币政策刺激内需，以及警惕外围政治局势，如中东等地突发事件可能引发金融市场「灰犀牛」风险。独立分析师陆秉钧表示，无论是关税还是非农数据差过预期的消息，港股近期的走势已提前反映，料港股短期在25700点至26850点上落。

内地官方近日对外卖平台的展开竞争调查。曾永坚指出，官方对对外卖平台的调查，或对外卖平台三大龙头企业造成短期压力，尤其是龙头之一美团股价已走弱并跌破近两个月的反弹支撑位（约100港元），或面临新一波沽压。陆秉钧表示，官方介入外卖平台的市场竞争可能将令外卖平台间的恶性竞争趋势降温，有助其股价跌幅暂缓，对相关企业未妨是好事。

本周有豪威集团（501）、红星冷链（1641）、兆易创新（3986）、BBSB INTL（8610）四新股于本周在港交所挂牌。另外，在深交所上市的健康产品制造商仙乐健康最新公布，已审议通过了公司拟发行H股股票并于港交所主板上市的相关议案。该公司解释，为深化公司全球化策略布局，利用国际资本市场优势，打造多元化资本运作平台，提高资本实力及综合竞争力，以加速海外业务发展。

展望本周，七国集团(G7)财长会议将召开，美国联储局发布关于地区经济状况的最新褐皮书调查。数据方面，美国去年12月CPI、11月PPI、零售数据、中国12月社会融资总量等一系列重磅数据将出炉。

