港股如要保持升势 二万六不容再失｜古天后

1月12日，早上清凉，日间干燥。美股上周五做好，道指与标指齐创收市新高，标指盘中亦破顶，标指盘中一度升0.82%至6978，收市升幅收窄至44点或0.65%，报6966；道指最多升305点，收市升237点或0.48%，报49504；纳指曾升1.03%，收市仍升191点或0.81%，报收23671。家得宝升4.2%，波音升3.1%，雪佛龙反弹1.8%，英特尔急升10.8%；美国运通跌1.9%，安进回吐1.2%。上周五市场观望美国最高法院周五就特朗普政府关税合法性的案件作出裁决，然而当日法院未有裁决结果，预期本周三或有裁决，裁决结果或对股市带来震荡。

金价再破高位 一度逼近4600美元

地缘政治局势仍紧张下，金价再破高位，今早逼近4,600美元，有分析预期金价于上半年或冲上5,000美元水平。根据美国银行引述EPFR Global资料显示，截至1月7日为止一周，全球股票基金录得22亿美元资金流入，但美股基金出现190亿美元赎回，期内黄金及加密货币基金则吸资11亿美元。美国10年期债息曾升3.56基点，至4.2028厘，其后转跌；2年期债息抽高5.5基点，报3.543厘。美汇指数一度升0.33%报99.26，日圆下滑0.84%。比特币曾挫1.75%，至89,605美元。

港股挑战去年10月高位 26500成关键

至于港股上周先高后回，恒生指数周二高见26858近两个月高位后，连续两日回吐逾500点，周四一度略穿26000，低见25960，至周五略为反弹82点，报收26231，按周仍要跌107点或0.4%。港股于上周先高后回，回吐幅度已达本月暂时波幅回调黄金比0.764，回吐幅度较大，不过周五晚夜期及ADR反弹，重上26300水平之上，即重返本月波幅黄金比0.5之上，升势未至完全扭转。本月余下时间能否进一步向上挑战去年10月初高位，甚至升破此关，则要观察本周港股能否企稳26500水平。一旦反弹至26500-25600遇阻，并重返26000水平之下，跌穿20日线即25800水平，则有机会完成反弹，继续调整。

留意本周美国法院周三对关税进行裁决，或对环球股市带来震荡，至于相关影响，已于上周五曾作分析。而本周三内地将公布12月进出口数，美国较重要数据为12月CPI，将影响联储局议息取向及减息幅度。

古天后