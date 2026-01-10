美股2026年开局牛气冲天 预示8成机会全年升 专家提醒下周关税裁决势牵波澜

美股在2026年开局强势，道指及标指周五再创收市新高，标指ETF在短短几日内吸金100亿美元，中小型股及「迷因股」亦大受追捧，美股「牛气冲天」下，「一月效应」(January Effect)之说再受关注，即一月升市，往往预示全年有八成机会亦是升市。不过，有分析指「一月效应」逻辑过于简化，大户有可能在一月操弄大市，以制造「全年牛市」的假象，以便在高位出货。同时，在美国最高法院仍未就特朗普关税合法性作出裁决，投资者仍需保持谨慎。

道指周升2.3% 罗素2000飙4.6%

美股三大指数过去一周均录得可观升幅，道指全周升2.32%，纳指升1.88%，标指升1.57%。值得注意的是，上涨主要由材料、工业等近年来相对落后于科技股的板块推动。

华尔街风险偏好明显提升。反映小型股表现的罗素2000指数本周飙升4.6%，标指ETF(VOO)今年开局几天内，吸引了100亿美元资金，对指数基金来说是惊人的速度。另外「迷因股」ETF亦暴涨近15%。

华尔街风险偏好明显提升，小型股、迷因股均表现不俗。

失业率降 料避过经济衰退

今轮升势由一系列利好因素带动，首先是美国经济数据整体向好。即使周五公布的非农就业增长数据不及预期，但失业率微降至4.4%，强化了市场对美国就业市场处于「低招聘、低裁员」平衡状态的判断，提升了经济有望避过陷入衰退的信心。同时，美国服务业活动在12月以一年多来最快速度扩张，劳动生产力以两年来最快速度上升，帮助控制就业成本。

相关文章：美国12月非农职位增5万个低预期 市场料1月暂停减息

其次是行业指标呈积极讯号。晶片股Microchip Technology(MCHP)上调业绩展望，料晶片销售超出预期，反映半导体需求保持强劲。同时，美国12月汽车销售超出预期，即使经销商库存缩减且汽车制造商提供的折扣减少，仍表现出需求强劲的情况。另一方面，美国总统特朗普推出新的住房市场支持政策，为本已强劲的信贷和房地产行业注入新的动力。

「经济有太多糖分流入」

Kayne Anderson Rudnick投资组合经理Julie Biel直言，过度防御的策略确实不管用，「经济中有太多糖分流入。」富国银行投资研究所全球股票和实物资产主管Sameer Samana表示，考虑到更好的经济数据，特别是全球更多行业和国家表现良好，市场的扩张是合理的，但对市值排名过低的股票持一定怀疑态度。

琼斯交易(JonesTrading)首席市场策略师Michael O'Rourke亦认为这种乐观情绪似乎过于理想化，他举例英特尔因CEO与总统会面而上涨10%并创新高，「股票每天因次要新闻发展或已持续数月的主题循环而上涨10%至20%。」

摩根大通资产管理公司投资组合经理Priya Misra则对经济复苏持谨慎态度：「我认为不能说经济正在『再度加速』，因为就业趋势仍然疲弱。然而，今年2%至3%的GDP增长和稳定的失业率应该会受到市场欢迎。」

每年一月市场总会所谓「一月效应」(January Effect)，即一月份的市场表现可能预示全年走势。

「一月效应」再嚣尘上

事实上，每年一月市场总会所谓「一月效应」(January Effect)，即一月份的市场表现可能预示全年走势，有统计数据显示，若一月股市上升，全年上升的机会率高达八成。

「一月效应」的形成有其客观原因，一来在经历了十二月的税务结算和粉饰橱窗后，基金经理返回岗位，手中资金重新部署。同时，散户在一月往往怀著新年新希望的心态，更愿意入市，两股市场力量往往推动一月升市。

不过有专家指，因一月上升，便相信全年上升的「一月效应」逻辑或过于简化，若大型投资机构计划在当年出货，更可能利用一月制造「全年牛市」的假象，诱使普通投资者在高位接货。

相关文章：一月效应全城唱｜蓝血工厂

法院对特朗普政府关税政策合法性的裁决尚未公布。

关注下周三或有关税裁决

在2026年全年，市场仍要关注联储局的货币政策走向，摩根士丹利财富管理首席经济策略师Ellen Zentner便表示，在数据给出更明确方向之前，联储局很可能仍将维持现状。另外，美国最高法院对特朗普政府关税政策合法性的裁决尚未公布，下一个关键日期是下周三(14日)，届时最高法院会再有机会发表法律意见。一旦法院最终推翻关税，金融市场将大幅波动。

相关文章：特朗普关税倘败诉 贝森特称有足够资金应付退款