一月效应全城唱｜蓝血工厂

每逢西历一月，华尔街到IFC，总会出现一种极为诡异的集体返祖现象。平日满口EBITDA同Alpha值的基金经理，突然间脱下西装，换上一副庙街睇相佬的嘴脸，对住个市神神化化咁念咒。

打开报纸，总有财棍煞有介事讲解「一月效应」（January Effect）及「一月寒暑表」，教会传道，搬出过去七十年的S&P 500数据挞落你块面，讲讲数据显示一月升则全年升，命中率高达八成。

听落十分Scientific，好有统计学权威，系咪？如果你听到这里，双眼发光，觉得揾到了通往财务自由的密码，恭喜你，你就是典型的韭菜，兼最完美的流动性提供者（Liquidity Provider）。

精心策划的认知战

所谓的「一月象征意义」，说穿了根本就系一场精心策划的认知战（Cognitive Warfare），系金融圈最大型的「自证预言」（Self-fulfilling Prophecy）。剥开那层名为「统计学」的画皮，睇下里面系乜嘢下水。为何一月个市通常会异动？不是因为个市有灵性，识得预知未来，而系因为「钱」这东西，是有生理周期的。

经历完十二月的税务结算、Window Dressing，班基金经理放完个圣诞悠长假期返黎，荷尔蒙水平回升，手头上的花红同新一年的资金都要揾地方泊。加上散户在一月往往充满住一种无缘无故的Cheap Hope，觉得新一年会有新开始，这种集体性的情绪冲动，配合大户的资金生理宣泄，就系所谓「效应」的真正燃料。

大户利用群众心理

你以为你在看趋势，其实你在看别人的资金流向表。人类大脑懒，天生钟意简单的归因——「因为一月升，所以全年升」这种直线逻辑，于是大户就利用这种群众心理，在一月拼命「造势」或者「画图」。如果Smart Money想今年出货，一月更加要借势炒高个市，制造出一个「全年牛市」的幻象（Illusion）。当你见到个市升，个心雄晒，觉得「一月效应」灵验过黄大仙，于是奋不顾身咁冲入去接货。这时候，聪明钱就在暗角位，拿著香槟，笑住咁将手上的火棒交到你手上。

