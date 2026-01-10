《沽注一掷》原型Michael Burry做空甲骨文 

电影《沽注一掷》（The Big Short）原型对冲基金经理Michael Burry，近月因批评人工智能热潮而引起关注，他在周五收市后透露，持有甲骨文股票的看跌期权，押注该公司股价下跌。

甲骨文周五收报198.52美元，升4.95%。

Burry去年11月曾透露做空晶片制造商英伟达及Palantir，他还表示在过去6个月内直接做空了甲骨文。甲骨文以其数据库软件闻名，但最近积极推进云计算服务，这需要昂贵的数据中心容量建设，为此该公司承担了大量债务。

甲骨文股价较高位回落约40%

甲骨文股价在去年9月单日飙升36%，当时公司对其云业务发布了乐观预测，显示与人工智能相关的需求激增。然而，随著投资者关注资本支出上升、一些云交易结构的问题以及与数据中心扩张相关的债务负担增加，甲骨文在去年底的股价较9月高位回落约40%。

甲骨文目前有约950亿美元的未偿还债务，使其成为彭博统计的金融部门以外最大的企业发行人。

Burry又表示，他避免做空那些业务远超人工智能范畴的大型科技公司，举例包括Meta 、Alphabet和微软。Burry表示：「如果我做空Meta，我也在做空它在社交媒体和广告方面的主导地位。如果我做空Alphabet，我在做空各种形式的Google搜索、Android、Waymo等。如果我做空微软，我在做空一个全球办公生产力SaaS巨头，这些大型公司不是纯粹做空人工智能的选择。」

他表示，这些公司可能会随著时间推移控制支出，吸收过度建设容量造成的损失，并可能作资产减值，同时在其核心业务中保持主导地位，「这三家公司不会消失」。他表示，如果OpenAI估值达到5000亿美元，他会做空，凸显了他对人工智能建设步伐和经济性的更广泛怀疑。

