渣打集团发行7.5亿坡元可转换证券 年息4.3%

股市
更新时间：21:02 2026-01-09 HKT
发布时间：21:02 2026-01-09 HKT

渣打集团（2888）公布，将发行总值7.5亿坡元的固定利率重设永久后偿或有可转换证券，拟出售证券予不少于6名独立承配人，所得净额拟用于一般业务及强化监管资本基础。是次发行证券面值25万坡元，发行价为面值的100%。发行所得净额预计为7.44亿坡元。

票面利率4.3% 每五年重设

证券主要条款显示，2026年1月15日至2032年1月15日期间，票面利率固定为4.3%，相等于期间的坡元掉期利率加上每年2.263%的初始信贷差价。其后利率每五年重设一次，重设利率为相关市场掉期利率加2.263%的固定差价。利息每半年支付一次，首次派息日为2026年7月15日，但利息支付受可分配项目金额及偿付能力条件限制，渣打拥有酌情取消支付的权利。

设转换触发机制 CET1不足7%将转股

渣打集团指，如普通股权一级资本比率（CET1）低于7%，将发生转换触发事件。每股普通股的「转换价」为32.043坡元，悉数转换证券将发行约2340.6万股，占2026年1月8日经扩大后股本约1.025%。按转换价计算，每股普通股净发行价约31.787坡元。

港英两地交易

集团称，预计证券将获穆迪新加坡的「Ba1」评级、标准普尔新加坡的「BB+」评级和惠誉英国的「BBB-」评级。集团将申请证券在伦敦证券交易所国际证券市场进行买卖，并向香港联交所申请上市。该证券不向美国、英国及欧洲经济区零售投资者发售，香港市场亦限制向关连人士配售。独家全球协调人及帐簿管理人为渣打银行，联席牵头经办人为星展银行、华侨银行、渣打银行及大华银行。

