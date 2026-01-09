下调最低上落价位第二阶段 港交所：今年中将如期落实

港交所（388）宣布，在成功落实下调证券交易最低上落价位第一阶段的措施后，将会如期在2026年年中落实第二阶段的措施。

港交所首席营运总监刘碧茵表示，自去年8月实施收窄买卖差价第一阶段改革以来，乐见香港证券市场的买卖差价显著收窄，令交易成本下降，而整体流动性也有所提升。

进一步提升市场效率和流动性

她说，将于2026年年中推行第二阶段的收窄买卖差价安排，进一步提升市场效率和流动性，并继续推进其他重要举措，包括落实无纸化证券市场（USM）及买卖单位改革。港交所将继续与所有合作伙伴及持份者紧密合作，共同促进市场创新和互联互通，巩固香港作为全球领先市场的地位。

港交所去年8月实施下调股票最低上落价位的第一阶段措施，第一阶段受影响的是价格在10元至50元的股票，将其最低上落价位下调50%至60%，例如价格在10元至20元的股票，价差由原本的0.02元，收窄至0.01元；20元至50元价位的股票，价差则由原本的0.05元，收窄至0.02元。

