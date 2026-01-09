法巴予恒指今年目标28500点 估值修复动能强劲 倡科技及高息股双线布局

法国巴黎银行财富管理香港首席投资策略师谭慧敏表示，2026年恒指目标价为28500点。她指出，目前全球多数股市已创新高，中港股市尚未跟随，随着流动性宽松延续及海外资金加码亚洲市场，估值修复动能强劲。谭慧敏称，AI依然值得关注，预计更多机械人、AI零部件企业登陆港股新股，而银行、电信等高息股则可发挥防守作用，作出「科技成长加高息防御」双线布局可有效应对波动。

料美国年内减息2次 最早3月发生

法巴预测，美国联储局2026年将减息2次，分别在3月及6月各减0.25厘，步伐较市场普遍预期更为审慎。谭慧敏解释，美国就业市场表现不佳、通胀受控且油价低位运行，减息压力相对缓和，而美元去年贬值10%后，今年料再贬4%至5%，人民币则将在7.0水平附近稳定波动。

金价目标5000关 银价80美元或再上调

贵金属及大宗商品方面，谭慧敏指出，黄金12个月目标价看每盎司5000美元，指出中国已连续14个月增持黄金储备，加上美元弱势，回调即为买入时机；至于白银目标价定于每盎司80美元，因其兼具储备与商业用途，在天然能源、电动车领域需求强劲，不排除后续上调目标价。她同时提到，铜等基础金属受AI数据中心建设驱动，需求快速增长，相关产业链仍具上涨空间。

油价走势方面，谭慧敏表示，全球供应充裕且委内瑞拉相关事件或进一步增加供应，今年油价偏向偏弱，短期或下探每桶60美元以下，全年目标区间定于60至70美元。她强调，油价偏软有利于抑制通胀，符合全球通胀受控预期，为货币政策宽松提供空间。

通胀回落有利中美欧市场增长

法国巴黎银行财富管理亚洲区投资长Prashant Bhayani表示，2026年全球经济具韧性，衰退风险低，市场仍有上扬潜力，团队维持「乐观但审慎」立场。他指出，全球多数经济体通胀将持续回落，中、美、欧三大增长引擎动能稳健，各经济体推出的货币与财政刺激措施，为资产市场提供有利环境。

料AI泡沫未出现

Prashant补充，投资策略以「乘牛市、守收益」为核心，建议适度加码股票资产并强化多元配置，固定收益可关注私人信贷、基础设施等领域，短端债券值得布局。对于AI板块泡沫争议，他表示，纳斯达克目前市盈率约35倍，成分股多为盈利稳健的大型企业，且联储局处于减息周期，缺乏刺破泡沫的关键因素，仍具投资价值。