港交所将推6只新股票期权类别 涉紫金黄金国际、药明康德、药明康德

港交所（388）宣布，将于1月19日推出6只新的股票期权类别，进一步拓展股票期权市场及为投资者提供更丰富的选择。6只新的股票期权类别，包括紫金黄金国际(2259)、药明康德(2359)、百济神州(6160)、老铺黄金(6181)、地平线机器人(9660)、康方生物科技(9926)。

港交所又指，衍生产品市场去年的日均成交量为逾166.27万张合约，按年升7%并创出纪录新高。其中，股票期权（包括每月及每周到期合约）是交投最活跃的产品之一，去年的日均成交量亦创出879,831张合约的纪录新高，按年增加22%。