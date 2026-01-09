新股IPO｜MINIMAX曾飙81%高见299元 一手账赚2580元 瑞博扬29% 金浔升22%

【新股IPO】3只新股今日接力挂牌，内地AI大模型公司MINIMAX（100）较上市价165元高开42.7%，曾逼近300元大关，高见299元，狂升81.2%，中午收报294元，升78.18%，一手20股账面赚2580元。该公司创始人兼首席执行官闫俊杰表示，过去4年，公司依赖一群年轻人构建全球领先的全模态模型，服务近2亿用户，而这一切只是刚开始，期待接下来4年AI行业的进步速度与过去4年一样快，公司努力从中做出自身贡献。

该股公开发售超购1836.2倍，甲组的200手便稳中一手，有509张「顶头槌飞（31737手）」，每人获派16至17手，国际配售超购35.8倍。

今早3只新股挂牌齐齐报捷，当中内地AI大模型公司MINIMAX（100）一度大升81.2%。

内地「AI六小虎」MINIMAX昨日于3大暗盘场分别升24.6%至28.9%，一手帐面赚812元至952元，为3只新股中赚最少和升幅最少。不过，其获得机构投资者的青睐，据外电报道，撇除基石投资者部分，MINIMAX的国际配售接获超过460个定单，超购逾70倍，当中国际长仓（long-only）投资者和主权财富基金取得大部分股票，而买家包括新加坡政府投资公司（GIC）、挪威主权财富基金Norges Bank Investment Management、柏基（Baillie Gifford）及施罗德等。

MINIMAX昨日在富途暗盘越升越有，升幅介乎9.1%至28%，终收报205.6元，升24.6%，一手20股帐面赚812元。该股在辉立和耀才暗盘分别收市升26.8%至28.9%，一手赚884元至952元。

MINIMAX暗盘价：

暗盘

交易场 报（元） 较定价165元变幅 每手20股赚/蚀

（元） 高低位

（元） 辉立 209.2 +26.8% +884 181-219 富途 205.6 +24.6% +812 180-211.2 耀才 212.6 +28.9% +952 170-216

新股IPO｜瑞博：针对全球市场奋斗

「B仔股」瑞博生物（6938）较上市价57.97元高开29.4%，报75元，中午收报74.55元，升28.6%，一手200股账面赚3316元。该股公开发售超购100倍，甲组的100手便可获发1至2手，「顶头槌飞（6872手）」派49至50手，国际配售超购15.7倍。该公司从事小核酸药物研究和开发，尤其专注于siRNA疗法的生物制药公司。

被问及中美博弈对生物制药行业的影响，瑞博生物董事长梁子才表示，创新药是全球人类的刚性需求，在经济愈发达下，人们对健康的关注将会愈高，故该行业是「永远往上走」的趋势。至于踏入中国「十五五」规划，他指出，公司实际上的奋斗目标并非只针对中国市场，而是针对全球市场，公司在中国发展，当中国政策向好时，有助构建其发展，但瑞博生物已完成全球化的布局，接下来会坚定沿此方向走下去。

瑞博生物首席财务官张苏表示， 公司对今日上市表现很满意，相信后续将有更多潜力会体现和发展出来，而公司2024年亏损已收窄，随著商业开发（BD）交易收入和产品商业化逐步实现，希望进一步达到财务目标。他提及，公司已完成小核酸行业内第一个国际大规模BD，计划未来将与很多跨国药企和不同的药企展开各种谈判，BD和商业化一直是公司的双轮驱动战略的导向。

新股IPO｜金浔：未来将大幅扩产

阴极铜制造商金浔资源（3636）较上市价30元高开26.7%，报38元，中午收报36.68元，升22.2%，一手200股账面赚1336元。该股公开发售超购142.5倍，甲组的的200手方稳中一手，「顶头槌飞（9191手）」派35手，国际配售超购11.8倍。该公司董事长袁荣表示，公司未来将大幅扩产，2025年刚果的阴极铜总有效产能近2.5万吨，二期扩产后增至5.5万吨；同时推进技术改革和提产，深化产业链，延伸以全球合作，打造国际品牌。

