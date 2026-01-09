市场静候关税裁决结果暂按兵不动｜古天后

1月9日，天晴及非常干燥。大型科企股普遍偏软下，美股周四个别发展，道指低开145点后，跌幅扩大至最多203点，低见48792，其后最多倒升361点，高见49357。美市收市，道指报49266，回升270点或0.55%；标指微升不足1点或0.01%，报6921；纳指跌104点或0.44%，报23480。 重磅股中，苹果公司及Meta股价收市分别跌0.5%及0.4%，苹果已七连跌，微软反思科齐挫约1%；Nvidia跌2.2%，据报中国最快今季批准进口公司出产嘅H200晶片。

美国总统特朗普计划国防预算大增约50%，到2027年达1.5万亿美元，刺激军工股Northrop Grumman及洛歇马丁股价分别反弹2.3%及4.3%，该板块日前因特朗普施压增加投资及减少回购股份而急跌。雪佛龙升2.6%，埃克森美孚反弹3.7%。Nike升3.2%，为升幅最大道指成份股；家得宝(Home Depot)升3%。药厂安进(Amgen)回吐3.4%，为表现最差道指成份股。高盛策略员Ben Snider认为，美国中等收入消费者今年实质收入将加快增长，会转化为销售增长，因此受惠消费开支增加嘅股份尤其吸引，包括体育用品零售商Dick's Sporting Goods、电子产品零售商百思买(Best Buy)，以及服装品牌Gap及Levi Strauss等。

美国10年期债息一度扬4.9个基点，至4.188厘，对息口较敏感嘅2年期债息升3个基点，至3.499厘。美汇指数曾升0.3%至98.98，日圆亦回落0.2%至157.08兑每美元。加密货币「一哥」比特币最多下滑1.9%，至89359美元。

仍有机会挑战27000大关

港股昨日回吐持续，恒生指数低开156后跌势持续，盘中最多跌498点至25960低位，收市跌309点，报26149，成交额为2682亿元。港股经过急升逾千点后出现回吐，短短两个交易日由高位回吐升幅达三分二，回吐幅度似乎过多，幸而昨日仍守于26000关之上，此关为5周、10周及20周线汇聚区，亦为50日线及100日线附近，极为重要，成交守住并刚好重返10日线约26100之上收市，总算未有破坏整体升势。至夜期时段，反弹持续，更重返26300水平，今早黑期亦处于26300水平之上，只要今日能企稳26300水平之上，甚至重返26500水平，料后市仍有机会挑战27000大关。今晚为美国最高法院将就总统特朗普使用紧急关税权力作出裁决，料对环球金融市场带来震荡。虽然关税一旦被取消或刺激股市上升，但若最高法院推翻关税措施，并要求退还所有关税，将对市场构成重大冲击，因为等同短期内从金融系统中抽走流动性。要求退款嘅裁决可能促使财政部增加发债。随着政府转向其他法律途径征收较低税率，年化关税收入可能大幅减少，从而重新引发对美国财政前景担忧。而即使股市撤销关税反应兴奋，出现急升或亦仅属短暂，因为以特朗普及其政府风格，迅速利用其他条款重新征收，特朗普可以转向其他法律途径来征收关税，个别税率高达15%，几乎跟目前关税率无分别。

