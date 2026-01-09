观望美关税裁决 恒指好淡争持升82点 AI医疗概念股落镬｜港股收市

中国12月CPI符合预期，而PPI数据更胜预期，加上沪深股市造好惟市场正观望美国最高法院的关税裁判结果，港股周五表现好淡争持，恒指最终全日收报26231点，升82点 ，大市成交再回落至2451亿元。北水则转流入68.15亿元。

恒指高开123点，早段最多升150点，惟部分重磅科技股走弱和高位有沽压，恒指一度蒸发所有升幅，并最多倒跌35点。恒指尾市走势反复，最终收报26231点，升82点。国指收报9048点，升9点；科指收报5687点，升8点。

三大指数结束两周连升

全周计，三大指数结束连升两周趋势。恒指累跌106点；国指累跌120点；科指累跌49点。招商银行（3968）以累跌6.4%，为本周表现最差蓝筹股；瀚森制药（3692）累升14.2%，为本周表现最佳蓝筹股。

内地A股高收，上证指数企稳4100大关收市，收报4120点，创10高位 ；深证成指收报14120点，升160点；创业板指数收报3327点，升25点。

力拓即时零售 阿里升2.7%

科网股涨跌不一，阿里巴巴（9988）续加大对即时零售市场的投入，力求达市场绝对第一 ，该股升2.7%，收报146.5元，单股贡献恒指逾51点，为撑起大市最多的蓝筹股竞争；竞争对手之一的京东（9618）亦扬2.6%，收报114.6 元；另一竞争对手美团（3690）则下滑2.5%，收报98.5 元，失守红底；快手（1024）走高3.9%，收报74.7 元；腾讯（700）跌0.8%，收报611 元。

OpenAI提前发布的名为ChatGPT Health的新功能旨在帮助提供有用的健康和健身信息，港股AI医疗概念股亦表现活跃。讯飞医疗科技 (2506)弹高20.6%，收报97.55 元；阿里健康 (241)向上4.7%，收报5.77 元；平安好医生 (1833)涨3.6%，收报17.15 元。

金股受捧 山东黄金升6.1%

美国财政部长贝森特向联储局施压，要求其减息，减息预期升温及地缘政治风险仍存，黄金股再受捧。紫金（2899）升2.8%，收报38.26元；同系的紫金国际（2259）涨2.9%，收报150.7元；山东黄金（1787）大升6.1%，收报39.9 元；招金矿业（1818）升4.1%，收报35.58 元。

据内媒报导，中国市场监管总局约谈光伏行业龙头企业及行业协会，并要求他们整改工作，因其现「反内卷」行动涉及垄断风险。光伏太阳能股多股下行。协鑫科技（3800）急跌7.9%，收报1.05元；信义光能（968）挫3.7%，收报3.11元；福莱特玻璃(6865)跌3.6%，收报9.97 元.

房地产融资协调机制「白名单」项目贷款符合条件可展期由原本是最长两年半延长至5年，惟消息无助内房股走势，内房股多数走低。龙湖（960）挫2.9%，收报9.34 元；华润置地（1109）下滑1.4%，收报29.2 元；融创（1918）大跌4.2%，收报1.13 元。

MINIMAX首挂大升1.1倍

三只新股上市首日均高收，MINIMAX-WP（100）收报345元，较招股价165元大升1.1倍，不计手续费一手赚3600元；瑞博生物（6938）收报82.1元，较招股价57.97元升41.6%，一手账面赚4826元；金浔资源（3636）收报37.8元，较招股价30元大升26%，一手账面赚1560元。

个股方面，美股SOFC龙头达成26.5亿美元订单，潍柴动力 (2338)此前获Ceres SOFC制造许可。 潍柴动力扬6.3%，收报20.9元；经国务院批准，中石化（386）与中国航空油料集团有限公司实施重组。中石化升0.4%，收报4.69元。

1215：恒指今早高开123点，随后走势反复震荡，最多曾升150点，高见26299点。中午收报26158点，升8点或0.03%，半日成交额1352.17亿元。科指半日跌3点或0.06%，报5674点。

蓝筹科网股方面表现分化，阿里巴巴（9988）升2.81%，贡献恒指53点；快手（1024）升2.96%；小米（1810）跌0.42%；腾讯（700）跌0.73%；百度（9888）跌2.28%；美团（3690）跌2.38%。

受惠于地缘政治风险及减息预期支撑金价，黄金股全面走高。紫金国际（2899）升2.96%至38.3元，亦成表现最好蓝筹；山东黄金（1787）升6.12%；招金矿业（1818）升3.86%。

今日三只新股上市首日全线报喜，其中MINIMAX-WP（100）领涨全场，今日开市已较招股价165元高出42.6%，随后升势持续，盘中最高升81.2%至299元，中午报294元，升78.2%。

瑞博生物（6938）同样高开29.3%见75元，虽一度回调至65.9元，但迅速反弹，最高触及32.1%见76.6元，中午收报74.55元，涨28.6%。

金浔资源（3636）开市亦高开38元，升26.6%，最高涨26.9%见38.08元，午盘收报36.68元，升22.27%。

0930：美股周四个别发展，道指收报49266点，回升270点或0.55%；标指升不足1点或0.01%，报6921点；纳指跌104点或0.44%，报23480点；反映中国概念股表现的金龙指数上涨1.09%，报7796点。

大型科技股普遍下跌，博通跌3.21%；英伟达跌2.15%；微软跌1.11%，亚马逊升1.96%，Tesla及Alphabet升约1%。

美国总统特朗普计划大增国防预算约50%，军工股Northrop Grumman及洛歇马丁股价分别反弹2.3%和4.3%。另外油公司雪佛龙及埃克森美孚分别升2.61%及3.73%。

恒指今早高开123点，报26272点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）升3.78%；京东（9618）升3.31%；腾讯（700）无升跌；美团（3690）跌0.99%；百度（9888）跌2.49%。

今日有三只新股挂牌，瑞博生物(6938)开报75元，较招股价57.97元高出29.3%、MINIMAX(100)开报235.4元，较招股价165元高出42.6%；金浔资源(3636)开报38元，较招股价30元高出26.6%。

北水动向方面，周四南下资金净卖出港股49.01亿港元。小米(1810)、腾讯(700)、中芯(981)分别获净买入10.72亿港元、8.64亿港元、5.63亿港元；盈富基金(2800)、恒生中国企业(2828)、南方恒生科技(3033)分别遭净卖出62.84亿港元、28.78亿港元、12.88亿港元。