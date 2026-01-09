恒指高开123点 阿里、京东升逾3% MINIMAX首挂升42%

美股周四个别发展，道指收报49266点，回升270点或0.55%；标指升不足1点或0.01%，报6921点；纳指跌104点或0.44%，报23480点；反映中国概念股表现的金龙指数上涨1.09%，报7796点。

大型科技股普遍下跌，博通跌3.21%；英伟达跌2.15%；微软跌1.11%，亚马逊升1.96%，Tesla及Alphabet升约1%。

美国总统特朗普计划大增国防预算约50%，军工股Northrop Grumman及洛歇马丁股价分别反弹2.3%和4.3%。另外油公司雪佛龙及埃克森美孚分别升2.61%及3.73%。

恒指今早高开123点，报26272点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）升3.78%；京东（9618）升3.31%；腾讯（700）无升跌；美团（3690）跌0.99%；百度（9888）跌2.49%。

今日有三只新股挂牌，瑞博生物(6938)开报75元，较招股价57.97元高出29.3%、MINIMAX(100)开报235.4元，较招股价165元高出42.6%；金浔资源(3636)开报38元，较招股价30元高出26.6%。

北水动向方面，周四南下资金净卖出港股49.01亿港元。小米(1810)、腾讯(700)、中芯(981)分别获净买入10.72亿港元、8.64亿港元、5.63亿港元；盈富基金(2800)、恒生中国企业(2828)、南方恒生科技(3033)分别遭净卖出62.84亿港元、28.78亿港元、12.88亿港元。