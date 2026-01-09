恒指半日升8点 阿里升逾2% 三新股齐升 MINIMAX涨78%｜港股午市

恒指今早高开123点，随后走势反复震荡，最多曾升150点，高见26299点。中午收报26158点，升8点或0.03%，半日成交额1352.17亿元。科指半日跌3点或0.06%，报5674点。

蓝筹科网股方面表现分化，阿里巴巴（9988）升2.81%，贡献恒指53点；快手（1024）升2.96%；小米（1810）跌0.42%；腾讯（700）跌0.73%；百度（9888）跌2.28%；美团（3690）跌2.38%。

受惠于地缘政治风险及减息预期支撑金价，黄金股全面走高。紫金国际（2899）升2.96%至38.3元，亦成表现最好蓝筹；山东黄金（1787）升6.12%；招金矿业（1818）升3.86%。

今日三只新股上市首日全线报喜，其中MINIMAX-WP（100）领涨全场，今日开市已较招股价165元高出42.6%，随后升势持续，盘中最高升81.2%至299元，中午报294元，升78.2%。

瑞博生物（6938）同样高开29.3%见75元，虽一度回调至65.9元，但迅速反弹，最高触及32.1%见76.6元，中午收报74.55元，涨28.6%。

金浔资源（3636）开市亦高开38元，升26.6%，最高涨26.9%见38.08元，午盘收报36.68元，升22.27%。

0930：美股周四个别发展，道指收报49266点，回升270点或0.55%；标指升不足1点或0.01%，报6921点；纳指跌104点或0.44%，报23480点；反映中国概念股表现的金龙指数上涨1.09%，报7796点。

大型科技股普遍下跌，博通跌3.21%；英伟达跌2.15%；微软跌1.11%，亚马逊升1.96%，Tesla及Alphabet升约1%。

美国总统特朗普计划大增国防预算约50%，军工股Northrop Grumman及洛歇马丁股价分别反弹2.3%和4.3%。另外油公司雪佛龙及埃克森美孚分别升2.61%及3.73%。

恒指今早高开123点，报26272点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）升3.78%；京东（9618）升3.31%；腾讯（700）无升跌；美团（3690）跌0.99%；百度（9888）跌2.49%。

今日有三只新股挂牌，瑞博生物(6938)开报75元，较招股价57.97元高出29.3%、MINIMAX(100)开报235.4元，较招股价165元高出42.6%；金浔资源(3636)开报38元，较招股价30元高出26.6%。

北水动向方面，周四南下资金净卖出港股49.01亿港元。小米(1810)、腾讯(700)、中芯(981)分别获净买入10.72亿港元、8.64亿港元、5.63亿港元；盈富基金(2800)、恒生中国企业(2828)、南方恒生科技(3033)分别遭净卖出62.84亿港元、28.78亿港元、12.88亿港元。