美股现获利回吐 道指早段跌200点 Google逆市曾升3%破顶 军工股急弹

美股市场进一步获利回吐，道指早段曾跌200点后喘定。

道指报48956点，跌40点；标指报6920点，跌17点；纳指报23584点，跌172点或0.7%。

Gemini上月浏览量按月升24% ChatGPT同期跌9%

大型科技股个别发展，Google母企Alphabet（GOOG）一度升近3%，创历史新高。市场研究机构Similarweb数据指，Gemini的网站日均浏览量达5600万次，按月大升24%，同期ChatGPT浏览量则按月跌9%。至于Nvidia（NVDA）跌1%，市传该企加强对华销售H200晶片。

特朗普拟大增军费 洛克希德马丁飙9%

美国总统特朗普计划大幅上调国防预算50%，至1.5万亿美元。军工股大幅反弹，洛克希德马丁（LMT）大涨9%，诺斯洛普格鲁曼（NOC）亦飙9%，雷神（RTX）升4%，波音（BA）亦升近2%。

专家：美股基本面仍良好 料再现逢低买入

投资管理公司Guggenheim Partners投资总监Anne Walsh表示，地缘政治新闻往往只会在短时间内影响市场，其后市场会重新关注对价格走势影响更大的因素，例如利润、估值和其他指标，而随著联储局今年有望减息，股市基本面仍然相当良好，「最终『逢低买入』的心态会回归，重新调整投资组合的机会则非常有限。」