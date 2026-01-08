Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天数智芯曾升逾30% 盼用硬科技助力中国AI算力发展

股市
更新时间：11:29 2026-01-08 HKT
发布时间：11:29 2026-01-08 HKT

今年第二批新股挂牌齐造好，「国产GPU四小龙」之一天数智芯（9903）不负众望，较上市价144.6元高开31.5%，报190.5元，之后回落，暂报163元，升12.7%，一手100股账面赚1,840元。该公司主席盖鲁江表示，今日是新起程，以香港为初，拥抱全球资本，未来将深耕所处于的行业，构建更好的生态体系，让高质量算力普惠世界，以硬科技助力中国AI算力发展。

他续指，公司秉持自强、创新、求真、较真和包容的企业文化，以自主创新打破算力门槛，从国内首个通用GPU，到服务数百家客户，每一步都认证公司对技术的追求和对客户的负责。该股公开发售超购413.2倍，抽乙组便稳中1手，「顶头槌飞（认购12716手）」获派1至2手，而国际配售超购9.7倍。

智谱称「2513」含意「我们一生」

内地「AI六小虎」之一的智谱（2513）较上市价116.2元高开3.3%，报120元，其后一度「破发」低见116.1元后回升，暂报125.2元，升7.8%，一手100股账面赚900元。该公司董事长刘德兵表示，通用人工智能（AGI）是公司持之以恒的奋斗目标，在2021年推出的算法架构GLM，打下重要的根基，又提及股票代号含意AI「我们一生（普通话：2513）」。该股公开发售超购1158.5倍，抽甲组的200手便中一手，「顶头槌飞（认购9355手）获派13手，而国际配售超购14.3倍。

精锋医疗续研究手术机械人等产品

「B仔股」精锋医疗（2675）较上市价43.24元高开36.4%，报59元，暂报54.8元，升26.7%，一手100股账面赚1156元。该公司主席王建辰表示，公司秉持技术要创新，产品要精益求精的理念，未来将继续深入研究手术机械人、创新技术和相关人工智能技术，持续推出新产品，满足全球临床医生的需求，在全球推广手术机械人，为构建全球化的医疗设备继续奋斗。该股公开发售超购1090.9倍，甲组900手稳中一手，「顶头槌飞（认购13861手）获派4至5手，而国际配售超购24.2倍。

