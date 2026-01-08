港股急升后回吐 首个支持二万六｜古天后

1月8日，早上寒冷，天晴及非常干燥。美股隔晚走势反复，早段道指及标指再破顶，但其后倒跌，道指高开50点后，升幅扩大至最多159点，高见4962，但其后一度倒跌510点，低见48951；标指曾升至6965高位，其后亦倒跌。道指收市报48996，跌466点或0.94%；标指回落23点或0.34%，报6920；纳指升37点或0.16%，报23584。

比特币投资者情绪仍谨慎

重磅股中，Alphabet股价收市升2.5%，市值达到3.88万亿美元，超越苹果公司的3.84万亿美元，为2019年以来首次；微软及Nvidia都升1%或以上，Tesla则跌0.4%。波音公司获阿拉斯加航空订购110架飞机，但股价反复回吐0.8%。华纳兄弟探索拒绝派拉蒙Skydance修订后的收购方案，称在价值上依然不足，并质疑对方能否完成交易，重申忧虑该方案涉及借入超过500亿美元，呼吁股东唔好向其出售股份。工业股受压，Caterpillar股价跌4.3%，为表现最差道指成份股，Honeywell跌2.7%。摩根大通与富国银行(Wells Fargo)股价均跌逾2%，摩根士丹利跌1.6%，美国运通回吐1.4%。

美国12月ISM服务业指数由11月的52.6升至54.4，高过预期52.2；10月份工厂订单跌1.3%，跌幅大过预期1.2%。美国10年期债息曾降5.1个基点，至4.1221厘；对息口较敏感的2年期债息跌1.85个基点，至3.4447厘。截至1月2日止一周，美国30年期定息按揭利率按周降7个基点，至6.25厘2024年9月以来低位。美汇指数尾段升0.15%，至98.73；日圆反复扬0.22%，至156.3兑每美元。加密货币「一哥」比特币一度回吐3.19%，至90716美元。K33 Research研究主管Vetle Lunde表示，虽然比特币最近有所回升，但投资者情绪依然谨慎，并按兵不动。

港股25800水平不容有失

港股昨日结束之前三个交易日升势，恒生指数回吐251点，报收26458，成交额2761亿。虽然内地股市已连升14个交易日，昨日仍保持升势，上证指数已突破去年高位，但港股却跟不上步伐，暂时恒指不仅未升破去年高位，甚至连未重返27000水平。虽然恒指昨日仅跌251点，相对三个交易日累升逾千点，调整幅度尚算温和，但昨晚夜期进一步回落，夜期及ADR跌逾百点，今早黑期已重返26300水平之下，料今早低开。

昨日港股低开低走，恒生指数回补周二所遗下上升裂口，虽然收市未有跌穿裂口底部26445，但无论恒指或期指，均已重返日线保力加通道之内，如今日进一步跌穿5日线，目前为26300水平，而此线料今日将上移至约26400，如无法企稳5日线，将回试10日线、50日线，及100日线，即往26100、26050及26000水平寻找支持。至于20日线，即25800水平不容有失，如再失此关，可确认2026开局升势仅昙花一现，港股将回复上落市格局。事实上，美国总统特朗普，早前对委内瑞拉展开军事行动，表面未对环球股市带来重大影响，但打开此潘朶拉盒子，预料今年地缘政治局势更趋紧张，市场亦偏向波动，而贵金属价格高企，可见资金早已为动荡局势作部署。

古天后