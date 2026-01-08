智谱曾穿招股价后反弹 称中国十大互联网公司、9家是核心客户

智谱（2513）今日首日上市，开市仅升逾3%至120元，更曾一度跌穿招股价，低见116.1元，但低位有支持及回升，暂升约8%至125.7元。集团AI首席执行官张鹏表示，全球大模型商业化仍处早期探索阶段，目前尚无成熟模式可循。他坦承，虽然行业在技术落地与商业尝试上已有诸多进展，但受多重因素制约，具体何时能实现稳定盈利，「目前没有任何一家企业能给出明确答案」。

行业格局逐渐「收敛」

谈及行业格局，张鹏指市场已从2023年的「百模大战」逐渐「收敛」。他观察到新进入者减少，部分企业调整方向，真正持续投入AGI（通用人工智能）的企业已不多。他认为这是良性发展，行业正从同质化竞争转向分层协作，形成「竞合为主、合作大于竞争」的状态。

B端业务覆盖16个行业

在商业化实践上，张鹏称，智谱的B端业务已覆盖金融、能源、互联网、教育等16个主要行业，签约企业用户逾8,000家。他特别提到，中国前十大互联网公司中有9家是其核心客户。至于C端产品「智谱清言」，张鹏强调其定位是效率工具，与侧重娱乐生活的竞品不同，主要服务学生、研究者及职场人士的学习与工作场景，目前市场保持稳定增长。

产品月费远低国外同级产品

在回应成本与定价问题时，张鹏以订阅服务为例，称国外同级产品的月费高达200美元，而智谱对应服务仅约200元人民币。他解释，这背后的核心是成本控制能力的差异。国外厂商资源丰富，习惯用训练级的高端芯片做推理，属于「富裕惯了」；而国内厂商包括智谱，习惯了「精打细算」。他表示，公司会根据场景精细化配置算力资源，从而将推理成本压至更低。

未来续聚焦提升基础模型

展望未来，张鹏重申公司的核心战略仍是聚焦于提升基础模型的「智能上界」。他认为，这是推动产业进步的根本动力。与此同时，公司亦通过独立的CVC基金「Z Fund」积极布局AI生态投资，目前已投资项目超过30个，旨在构建更广泛的产业协作网络。

张鹏又称，公司的国际化布局已推进两年，初期以港澳为基地辐射东南亚，目前业务已拓展至中东地区，并正探索通往欧洲及南美市场的路径。