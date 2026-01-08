恒指半日跌322点 汇控挫逾2% 腾讯阿里向下 中芯逆市扬升｜港股开市

恒指今早低开156点后，逐步向下，最多曾跌404点至26054点，险守26000关，截至中午报26136点，跌322点或1.22%，半日成交1,306亿元。科指方面，中午报5673点，跌64点或1.13%。

重磅蓝筹股中，今日表决私有化恒生（011）的汇丰半日跌2.5%，连同友邦（1299）跌2.3%，加上腾讯（700）及阿里（9988）齐跌1.7%及1.5%，为拖累恒指的主要「元凶」。至于恒生半日153.8元，无起跌。

大摩：中芯是中国AI本地化关键支持者

单计股价变幅，联想（992）半日更跌5.4%，为表现最差蓝筹；中升（881）及金沙中国（1928）亦分别跌4.5%及4.1%。相反，中芯（981）及新地（016）逆市升逾2%，为表现较佳蓝筹。

消息面上，摩根士丹利发报告看好中芯，因其是「中国人工智能本地化的关键支持者」，而且因先进逻辑晶片需求保持强劲，对中国晶片设备企业持积极看法。该行预计，H200有助于满足中国训练需求，并可能带来更大市场需求，以及AI资本支出，料中国晶片自给率将由2024年的24%提升至2027年的30%。

—————

美国「小非农」ADP数据显示，去年12月新增就业人数4.1万人逊预期，11月数据亦由减少3.2万人修正至2.9万人。此外，美国公布去年12月ISM服务业指数报54.4，较预期的52.2为佳，前值则为52.6。

美「无限期」控制委内瑞拉石油销售

另一方面，美国能源部长赖特宣称美国将「无限期」地控制委内瑞拉石油销售。国际油价继续低迷，其中纽约期油跌2%，收报每桶55.99美元；伦敦布兰特期油则跌1.2%，收报每桶59.96美元。

Google市值超越苹果

美股三大指数个别发展，道指收市跌466点或0.94%，报48996点；标指跌23点或0.34%，报6920点；纳指升37点或0.16%，报23584点。至于反映中概股走势的金龙指数，周三跌1.58%至7712点。焦点股中，Google（GOOGL）A股升2.4%至321.98美元，市值高见3.89万亿美元，超越苹果的3.85万亿美元，但仍低于英伟达（Nvidia）的4.6万亿美元。

小米明年拟推出4款新车

港股方面，恒指今早低开156点，报26302点。科网股弱势，阿里巴巴（9988）开市跌1.6%；腾讯（700）跌1%；美团（3690）跌0.8%；京东（9618）跌0.8%。至于小米（1810）明年初步计划推出4款新车，分别为SU7改款、SU7行政版、增程5座SUV及增程7座SUV，股价开市报38元，跌0.42%。

汇控今表决私有化恒生

此外，汇控（005）私有化恒生（011）将于今日（8日）表决，两者股价分别跌2.1%及无起跌。

佑驾创新获地平线增持

个股消息中，佑驾创新（2431）获基石投资者Horizon Together于近期增持公司68.82万股；而Horizon Together是由地平线机器人（9660）全资拥有。佑驾创新今早股价开市升0.3%；地平线亦升0.4%。

智谱公开发售录1158倍超购

新股方面，今日3只新股上市，其中智谱（2513）公开发售录得逾1,158倍超购，一手中签率5%，国际发售超购逾14倍；开市报120元，升3%。

精锋医疗国际发售超购逾24倍

精锋医疗（2675）公开发售录得约1,090倍超购，一手中签率0.5%，国际发售超购逾24倍；开市报59元，升36%。

天数智芯开市升逾31%

天数智芯（9903），公开发售录得约413倍超额认购，一手中签率7%。国际发售超购逾9倍；开市报190.2元，升31.5%

北水动向方面，昨日净买入港股91.78亿元，腾讯（700）、小米（1810）及盈富基金（2800）分别获净买入19.55亿元、16.33亿元及14.65亿元；而中移动（941）、中芯（981）及快手（1024）分别遭净卖出11.26亿元、10.7亿元及1.57亿元。

