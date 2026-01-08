恒指低开156点 汇控表决恒生私有化前跌逾2% 精锋医疗首挂升36%｜港股开市

美国「小非农」ADP数据显示，去年12月新增就业人数4.1万人逊预期，11月数据亦由减少3.2万人修正至2.9万人。此外，美国公布去年12月ISM服务业指数报54.4，较预期的52.2为佳，前值则为52.6。

美「无限期」控制委内瑞拉石油销售

另一方面，美国能源部长赖特宣称美国将「无限期」地控制委内瑞拉石油销售。国际油价继续低迷，其中纽约期油跌2%，收报每桶55.99美元；伦敦布兰特期油则跌1.2%，收报每桶59.96美元。

Google市值超越苹果

美股三大指数个别发展，道指收市跌466点或0.94%，报48996点；标指跌23点或0.34%，报6920点；纳指升37点或0.16%，报23584点。至于反映中概股走势的金龙指数，周三跌1.58%至7712点。焦点股中，Google（GOOGL）A股升2.4%至321.98美元，市值高见3.89万亿美元，超越苹果的3.85万亿美元，但仍低于英伟达（Nvidia）的4.6万亿美元。

小米明年拟推出4款新车

港股方面，恒指今早低开156点，报26302点。科网股弱势，阿里巴巴（9988）开市跌1.6%；腾讯（700）跌1%；美团（3690）跌0.8%；京东（9618）跌0.8%。至于小米（1810）明年初步计划推出4款新车，分别为SU7改款、SU7行政版、增程5座SUV及增程7座SUV，股价开市报38元，跌0.42%。

汇控今表决私有化恒生

此外，汇控（005）私有化恒生（011）将于今日（8日）表决，两者股价分别跌2.1%及无起跌。

佑驾创新获地平线增持

个股消息中，佑驾创新（2431）获基石投资者Horizon Together于近期增持公司68.82万股；而Horizon Together是由地平线机器人（9660）全资拥有。佑驾创新今早股价开市升0.3%；地平线亦升0.4%。

智谱公开发售录1158倍超购

新股方面，今日3只新股上市，其中智谱（2513）公开发售录得逾1,158倍超购，一手中签率5%，国际发售超购逾14倍；开市报120元，升3%。

精锋医疗国际发售超购逾24倍

精锋医疗（2675）公开发售录得约1,090倍超购，一手中签率0.5%，国际发售超购逾24倍；开市报59元，升36%。

天数智芯开市升逾31%

天数智芯（9903），公开发售录得约413倍超额认购，一手中签率7%。国际发售超购逾9倍；开市报190.2元，升31.5%

北水动向方面，昨日净买入港股91.78亿元，腾讯（700）、小米（1810）及盈富基金（2800）分别获净买入19.55亿元、16.33亿元及14.65亿元；而中移动（941）、中芯（981）及快手（1024）分别遭净卖出11.26亿元、10.7亿元及1.57亿元。

