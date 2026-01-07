Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国12月小非农低预期 道指创新高后暂倒跌200点 Intel推新晶片飙9%

股市
更新时间：23:07 2026-01-07 HKT
发布时间：23:07 2026-01-07 HKT

美股创新高后调整，美国「小非农」ADP数据显示，去年12月新增就业人数4.1万人，低过预期。道指早段创新高后，倒跌逾200点。

道指一早升159点新高，暂倒跌207点，报49255点；标指曾升13点创新高，暂倒跌4点，报6940点，；纳指升45点或0.2%，报23592点。

传委内瑞拉无限期向美供应石油

油价偏软，纽约期油报每桶56.33美元，跌1.4%。美国总统特朗普表示，委内瑞拉将向美国移交多达5000万桶石油，据报委国将无限期供应，以换取减少美国制裁。

Meta挫2%

科技股个别发展，Nvidia（NVDA）升2%，Google母企Alphabet（GOOG）升逾1%；Meta（META）跌2%。至于英特尔（INTC）抽升近9%，该企预告将推出新晶片。

专家：企业盈利支持股市续升

金融机构Edward Jones高级全球投资策略师Angelo Kourkafas指，市场虽然关注委内瑞拉事态，但对石油供应未见直接影响，而本周基本面仍支撑股市向上，包括科技公司盈利预计进一步扩大。

富国银行投资研究中心全球投资策略主管Paul Christopher认为，「社会稳定」是美股未来走向的关键，如果美国帮助委内瑞拉更好利用石油资源，并推进该国更公平的选举，将对美国市场有利。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
影视圈
7小时前
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
社会
5小时前
连锁酒家再破底价！阿拉斯加长脚蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鸭/东星斑$108起
连锁酒家再破底价！阿拉斯加长脚蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鸭/东星斑$108起
饮食
7小时前
柬埔寨太子集团创办人、华裔柬籍商人陈志。
00:46
太子集团创始人陈志由柬埔寨遣返中国 接受有关部门调查
即时国际
5小时前
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
时事热话
13小时前
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
2026-01-06 22:00 HKT
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
7小时前
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
饮食
6小时前
《中年好声音》台柱大爆TVB颁奖礼得奖「潜规则」 赛前被告知一事冇奖机会高？
《中年好声音》台柱大爆TVB颁奖礼得奖「潜规则」 赛前被告知一事冇奖机会高？
影视圈
7小时前
佘诗曼遭近距离拍摄掀走光疑云 胸前位置「离奇凸起」惹争议 网民热讨细节反应两极
佘诗曼遭近距离拍摄掀走光疑云 胸前位置「离奇凸起」惹争议 网民热讨细节反应两极
影视圈
8小时前