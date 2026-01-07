美国12月小非农低预期 道指创新高后暂倒跌200点 Intel推新晶片飙9%

美股创新高后调整，美国「小非农」ADP数据显示，去年12月新增就业人数4.1万人，低过预期。道指早段创新高后，倒跌逾200点。

道指一早升159点新高，暂倒跌207点，报49255点；标指曾升13点创新高，暂倒跌4点，报6940点，；纳指升45点或0.2%，报23592点。

传委内瑞拉无限期向美供应石油

油价偏软，纽约期油报每桶56.33美元，跌1.4%。美国总统特朗普表示，委内瑞拉将向美国移交多达5000万桶石油，据报委国将无限期供应，以换取减少美国制裁。

Meta挫2%

科技股个别发展，Nvidia（NVDA）升2%，Google母企Alphabet（GOOG）升逾1%；Meta（META）跌2%。至于英特尔（INTC）抽升近9%，该企预告将推出新晶片。

专家：企业盈利支持股市续升

金融机构Edward Jones高级全球投资策略师Angelo Kourkafas指，市场虽然关注委内瑞拉事态，但对石油供应未见直接影响，而本周基本面仍支撑股市向上，包括科技公司盈利预计进一步扩大。

富国银行投资研究中心全球投资策略主管Paul Christopher认为，「社会稳定」是美股未来走向的关键，如果美国帮助委内瑞拉更好利用石油资源，并推进该国更公平的选举，将对美国市场有利。