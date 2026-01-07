德信中国今早除牌 结束近７年上市历程

据星岛环球网报道，香港联合交易所有限公司（联交所）宣布，由2026年1月7日上午9时起，德信中国（2019）控股有限公司（清盘中）的上市地位将根据《上市规则》第6.01A(1)条予以取消，正式告别香港资本市场。

因长期处于债务危机与清盘状态而退市

此次退市直接原因是德信中国长期处于债务危机与清盘状态。2021年，德信中国增加322亿元土地投资，埋下资金流动隐患。2022年，公司债务危机爆发，未能支付一笔美元债利息，被债权人建设银行（亚洲）提交清盘呈请；同年11月，公司提出境外债重组方案，但未能获得足够债权人支持。2024年，法院正式颁令清盘，公司资产和事务已由临时清盘人接管。

根据港交所规则，连续停牌18个月的公司若是未能在规定期限，于德信中国来说即是2025年12月10日前，补救导致停牌的问题并覆牌，联交所有权将其除牌，取消上市地位。德信中国因处于清盘状态，无法达成任何覆牌指引。

德信中国于2019年2月26日在港交所挂牌上市，彼时以每股2.80港元的价格融资16.84亿港元。作为浙系房企四小龙之一，曾获得中国房地产百强企业称号。

楼市低迷拖垮现金流

德信中国在2019年上市时提出「三年跨入千亿阵营」的目标，但激进的扩张不仅未能令该公司达成目标，反而拖垮了现金流。同时受房地产市场低迷影响，近年来其销售额呈现下降趋势。

2021年，德信中国创下最高销售纪录，当年合约销售金额达到‌739.8亿元‌，同比增长16.45%；但2022年销售金额缩减至约361亿元‌，同比下降51.2%；2023年合约销售额约为221.6亿元，同比下降38.6%；2024年，公司全年销售额‌82.1亿元‌，勉强挤进房地产企业TOP100。

截至退市前，德信中国报0.085港元/股，市值仅剩2.52亿港元。

《星岛》记者 钟凯 实习记者 胡心兰 深圳报道