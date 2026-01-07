FSMOne香港予恒指全年目标30000点 成2026年重点市场 看好AI推动科企发展

网上投资平台FSMOne香港预计，恒生指数全年目标价30000点水平，潜在升幅13.4%，对应11倍目标市盈率；MSCI中国指数的2026年的目标价为98，潜在升值13.5%。该平台指，鉴于AI应用持续扩张推动科技企业发展，加上北水及新股提升市场流动性，预计港股的结构性投资机会仍然存在，料港股是2026年重点关注的市场之一。

港股中长期走势视乎盈利

FSMOne香港投资组合管理及研究部助理经理谢祐轩表示，恒指估值修复已基本实现，但估值扩张仅能提供短期动能，中长期走势仍取决于企业盈利复苏。他又称，流动性成为支撑港股表现的重要因素，去年北水持续流入港股，净流入总额超过万亿港元，反映内地投资者对港股的投资热情。

板块方面，谢祐轩指出，2026年盈利增长预测排名前三的行业分别为「可选消费」、「原材料」及「资讯科技」，其企业盈利的复苏动能较为强劲。

料今年美国减息2次

FSMOne（香港）总经理陈家朗预计，美国联储局于2026年，将要面对来自特朗普政府的政治压力，同时要兼顾就业市场疲弱及通胀忧虑重燃的问题，因此仍会继续减息，但预计幅度有限，预料联储局于2026年将会减息2次。

美股股估值吸引力低于其他市场

陈称，目前美国企业盈利增长仍然稳健，AI将继续成为科技行业的主旋律，而科企投资亦会继续支撑当地经济增长，但要留意相关企业是否能将投资实际转化为收入，考虑到美股整体估值较为昂贵，其相对吸引力低于其他市场。

内地转向支持民企 属改善股市关键驱动因素

内地方面，谢祐轩指出，中国经济今年仍将面临一定挑战，例如房地产及内需仍然偏弱，但科技板块在新一年有望继续成为中国经济发展及股市表现的重要引擎。他称，中国科技龙头正逐步从其AI投资中获得实质回报，多家科技企业已将AI应用于广告投放，以提升投放精准度及用户体验；同时AI亦在程式开发、游戏及影音制作等领域有效提升营运效率。

谢祐轩续指，内地政府逐步调整政策取向，由过往以监管收紧与去杠杆为重点，转向对民营企业给予支持，预期相关政策在今年将有望进一步强化，成为推动经济复苏及改善股市表现的关键驱动因素。

孳息曲线料续正常化 选5至10年期美国债

另外，陈家朗认为，在当前减息周期下短期利率将持续下行，然而通胀压力将令长债收益率维持高位，因此孳息曲线料于2026年内进一步正常化，建议投资者可考虑逐步增加存续期到5至10年期的美国国债，属于曲线上较陡峭的部分，可带来更佳的「滚动收益」。