花旗称恒指目标28800点 料港楼市具复苏条件

更新时间：14:11 2026-01-07 HKT
发布时间：14:11 2026-01-07 HKT

花旗银行投资策略及资产配置主管廖嘉豪表示，今年恒生指数预测介乎27500至28800点，6月目标27500点、年尾达28800点，升幅空间有限，主因内地股市盈利复苏未及美股全面，消费信心、地产价格未见全面复苏，内银息差持续受压。行业配置方面，看好科技、互联网、医疗保健、保险及消费类板块。廖嘉豪指出，内地三大云端服务巨头业务增长强劲，2026至2027年预计保持两至三成收入增速，AI应用优势持续扩大。

预计今年楼价升3%

香港楼市方面，廖嘉豪指复苏条件已具备，自去年5月起一、二手楼成交稳企5,000宗以上，加上减息周期利好，预计今年楼价升3%。但目前楼市供应仍处高位，需约4年消化，升幅难以媲美股票等资产，仅处复苏起步阶段。

针对委内瑞拉局势，廖嘉豪称其对市场冲击短暂有限。

联储局今年料减息3次

香港市场息口方面，预计今年拆息倾向下行20至30个基点，3个月期HIBOR将在2.8至2.9厘徘徊，有望利好本地融资活动。美国方面，他认为今年料减息3次共0.75厘。内地方面，减息空间约20个基点，第一季大概率减息10个基点、降准50个基点。

委内瑞拉局势影响有限

地缘政治方面，针对委内瑞拉局势，廖嘉豪称其对市场冲击短暂有限，该国原油供应占比低，即使出口中断，布油仅短线升至每桶60美元，且今年油市供过于求为主调。他强调，地缘政治引发的股市调整，是入市增持良机。

美元或先低后高

花旗预测，美元今年或先低后高，第二季起美汇指数或回升至100以上，但人民币将稳步升值，在6.8至6.86区间企稳。

看好铜及铝 对银价审慎

黄金方面，花旗维持4%仓位对冲风险，虽然预计美国经济温和复苏或削弱投资需求，今年后期金价可能回落，但地缘政治复杂及央行需求延续，黄金仍具分散风险优势。另外，看好铜及铝，但银价则看法审慎，预期今年后期或跌至每盎司48美元，因升幅主要由投资需求主导，若美国经济复苏，相关需求将减弱，且银在人工智能相关基本金属需求中占比偏低。

↓即睇减息部署↓

