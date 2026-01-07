港股急升后 有机回补上升裂口｜古天后

1月7日，天晴，天气寒冷，日间非常干燥。美国本周五公布就业数据前，美股持续做好，标指跟道指盘中破顶兼创收市历史新高。道指轻微高开10点后，升幅扩大至最多532点，高见49509，收市升484点或0.99%，报收49462；标指收市升42点或0.62%，报6944；纳指升151点或0.65%，报23547。

重磅股中，亚马逊股价升3.4%，为表现最强道指成份股；Nvidia行政总裁黄仁勋表示，集团下一代晶片Vera Rubin已经全面投产，股价一度走高2.15%，收市却倒跌0.5%；苹果跌1.8%；行业数据显示，Tesla上月喺英国嘅电动车注册量按年下降逾29%，股价跌4.1%；药厂安进（Amgen）升3%；话咗委国事件唔会令油价长期高企，油价回吐，雪佛龙跌4.5%，为跌幅最大道指成份股。

米兰料储局今年需减息至少1厘

美国10年期债息曾升3个基点，至4.198厘，其后倒跌；对息口较敏感嘅2年期债息涨3.1个基点，至3.486厘。联储局理事米兰（Stephen Miran）于霍士财经节目中表示，当局今年需减息至少1厘，因为货币政策明显呈紧缩，拖慢经济增长。美国12月份服务业采购经理指数（PMI）终值报52.5，低于初值的52.9，期内综合PMI终值报52.7，低过初值的53。美汇指数一度升0.37%，至98.63；日圆跌0.26%，至156.79兑每美元。

加密货币「一哥」比特币回吐3%，至91,543美元。商品市场方面，地缘政治局势仍紧张下，金属价格高企再升，伦敦期铜再破顶，一度抽升3.1%，至每吨13,387.5美元，现货银价亦抽高6.29%，报81.4305美元，再次逼近上月底的纪录新高。现货金价上扬1.02%，报4,494.25美元。与此同时，贝莱德全球主题投资主管Evy Hambro表示，随着货币购买力继续下降，加上地缘政治风险升温，金价及其他贵金属价格升势应能持续。不过，Pepperstone Group策略员Dilin Wu认为，除非紧张形势蔓延至加勒比海地区，否则委内瑞拉局势只会对黄金带来短期避险需求。

恒指企稳26500水平 仍有力向上

自踏入2026年以嚟，港股表现气势如虹，首个交易日急升700点后，周一北水回归并未见沉重沽压，昨日升势持续，恒生指数高开155点后，升幅一度扩大至510点，见26858高位。其后升势回顺，全日升363点，报收26710，成交额则维持畅旺达2,917亿元。港股近日明显转势，成交回升重拾动力，主要因为环球股市表现理想，加上A股亦节节上升，上证已升破去年高位，有望带动港股挑战二万七关及去年高位。不过隔晚夜期及ADR未有跟随美股进一步向上，反而略为偏软，夜期回落至26700水平之下，ADR更跌逾百点。港股经过三个交易日急升逾千点后，不排除挑战27000水平前，先作回吐整固。

今早黑期于26700附近徘徊，开市后如无法企稳26700水平，或有机会稍作调整。由于昨日遗下一个26445至26498小型上升裂口，今日可能先行回补此裂口。如回补裂口后，能继续企稳于26500水平，则仍有机会于短期内再向上挑战27000至27200关。相反，回补上升裂口后，无法企稳26500水平，甚至跌穿26400水平，偏离日线保力加通道顶部26485，则调整或持续，先回试上周五高位26345，甚至5周线即26100水平寻找支持。

古天后