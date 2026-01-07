恒指连升断缆 恒指挫251点 阿里跌逾3% 专家：正常技术性回调｜港股开市

港股在连升3日、累升过千点后，市场观望情绪浓厚，加上内地加强对直播电商的监管，恒指周三在科网股普遍回调下反复向下，惟沪深股市尾市重拾升势为港股带来支持，恒指最终全日收报26458点，跌251点，3连升断缆。大市成交亦回落至2,761亿元，北水趁低捞货，流入91.79亿元，按日增加2.2倍，连续第4日流入。

恒指周三低开108点，其后反复向下，最多曾跌近400点，尾市随著沪深股市向上，恒指跌幅开始收窄，最终收报26458点，跌251点；国指收报9138点，跌105点；科指收报5738点，跌86点。沪深股市轻微高收。上证指数升2点，连升4日；深证成指升8点，创业板指数升10点，两指数连升3日。

直播电商加强管理 科网股回落

中国市监总局和网信办联合发布《直播电商监督管理办法》，加强直播电商包括电商平台经营者、直播间运营者等的监督管理，科网股趁势回落，成跌市「元凶」。重磅股阿里巴巴（9988）急跌3.2%，收报145.9 元，一股拖低恒指65点；日前飙升的快手（1024）亦走低2.3%，收报73.75 元；腾讯（700）下滑1.3%，收报624.5 元；美团（3690）跌1.5%，收报104.5元；京东（9618）下降1.3%，收报114元；市传百度（9888）旗下人工智能芯片公司昆仑芯计划在香港IPO募资至多20亿美元。惟百度亦跌0.5%，收报145.1 元。

半新股壁仞科技升7%

美股外围芯片炒作持续，港股部分芯片股逆市受捧。半新股壁仞科技（6082）走高6.8%，收报33.12 元；芯智控股（2166）扬6.5%，收报2.45元，华虹半导体（1347）大升5%，收报89.3元。

CRO概念股逆市走高

国家药品监督管理局最新数据显示，去年中国国批准上市的创新药达76个，较2024年全年48个大幅增长58.3%，创历史新高。港股CRO概念股逆市走高，药明生物（2269）走高5.9%，收报36.12 元；药明康德 (2359)向上4.9%，收报111 元；凯莱英（6821）涨8.9%，收报84.25元；泰格医药（3347）升8.9%，收报50.5元。

油价向下 中石油及中海油跌近3%

美国总统特朗普表示，委内瑞拉「临时政府」将向美国移交3,000万至5,000万桶高品质的受制裁石油，并宣布这些石油将以市场价格出售，国际油价向下，「三桶油」走势不一。中石油（857）跌2.9%，收报8.02 元；中海油（883）下降3%，收报20.66 元；中石化（386）则升0.9%，收报4.74 元。

个股方面，毛戈平（1318）控股股东及执董计划未来6个月内减持不超过已发行股数的3.51%的股份，该股仍逆市走高7.3%，收报87.95元；中方正研究收紧对日稀土出口许可审查，相关概念股金力永磁（6680）涨3.7%，收报20.16元；海南元旦假期免税销售同比增长129%，瑞银称所有数据均胜预期。中国中免 （1880）走高6%，收报83元；融创中国（1918）去年销售额跌22%，股价急挫8.3%，收报1.22元。

伍礼贤：恒指短期仍有上行空间

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，港股连续三日上涨累计幅度已达千点，周三的跌幅尚未完全回吐昨日单日涨幅，加上目前港股日前高点26800点正好处于前期下降轨顶部位置，认为港股周三属正常的技术性回调。他续指，近日港股的大市成交维持在2,500亿以上水平，A股也保持强势并创近十年新高，这些因素对港股后市仍有正面支持，预期恒指短期内或仍有上行空间，估计恒指调整后可望继续上试27000目标水平。

恒指今早低开108点后，持续跌势，最多曾跌302点，低见26408点，截至中午则报26439点，跌270点或1.01%，成交1,485亿元。科指方面，中午报5729点，跌95点或1.65%。

重磅蓝筹股中，「ATM」领跌大市，其中阿里（9988）及腾讯（700）分别跌4%及2%，美团（3690）亦跌2.2%，连同汇控（005）跌1.3%，4股已拖累恒指跌175点。

内地加强直播电商监督管理

消息面上，市监总局和网信办联合发布《直播电商监督管理办法》，加强直播电商监督管理，保护消费者和经营者合法权益，促进直播电商健康发展。办法特别提出，网络交易平台经营者不得强制或者变相强制平台内经营者按照其定价规则，以低于成本的价格销售商品或者提供服务，扰乱市场竞争秩序。除了「ATM」下跌之外，京东（9618）跌1.5%；快手（1024）亦跌2.8%。

此外，比亚迪（1211）半日亦跌3.4%，为表现较差蓝筹之一。国际油价向下，加上委内瑞拉政局影响，中石油（857）及中海油（883）亦双双下跌3.2%及2.8%。至于中石化（386）亦跌1.5%。

不过，贵金属相关股持续受捧，其中洛钼（3993）半日升5.7%；俄铝（486）升5.5%；中国宏桥（1378）升3.8%；中铝（2600）升3%；紫金（2899）亦升1.5%。

在贵金属市场及存储半导体狂潮下，美股三大指数周二继续向上，道指及标指均创即市及收市新高，其中道指收市升484点或0.99%，报49462点；标指升42点或0.62%，报6944点；纳指则升151点或0.65%，报23547点。至于反映中概股走势的金龙指数，周二回吐0.78%至7836点。

金价银价向上 油价下跌

地缘政治局势继续刺激金价向上，周二升逾1%至4,494美元，今早更一度升见4,500美元；银价周二更升逾6%至81.27美元，逼近历史新高84.015美元。此外，油价下跌约2%，其中纽约期油报每桶57.13美元，伦敦布兰特期油则报每桶60.7美元。

SanDisk单日急升逾27% 再创新高

另一方面，记忆体晶片需求及价格持续上升，存储相关股成市场焦点，其中SanDisk（SNDK）周二急升逾27%至349.63美元，再创上市新高；西部数据（WDC）升近17%；希捷科技（STX）升14%；美光科技（MU）亦升一成。

小米新一代SU7料今年4月上市

港股方面，恒指今早低开108点，报26601点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）开市跌2.45%；腾讯（700）升0.8%；美团（3690）无起跌；京东（9618）升0.35%。至于小米（1810）发文公布新一代SU7预计今年4月上市，股价开市报38.76元，无起跌。

微盟与阿里旗下淘宝闪购达成合作

此外，微盟（2013）与阿里巴巴集团旗下本地生活服务平台淘宝闪购达成战略合作，双方将围绕即时零售、数字营销、技术创新等领域展开业务合作与探索。后续，微盟将打造本地零售到家到店一体化解决方案，推动微盟客户进入淘宝闪购平台经营；微盟亦会进入淘宝闪购营销业务，以拓展商家解决方案更大空间。该股开市升逾7%，报2.12元。

有色金属相关股继续向好，中国宏桥（1378）升1.5%；山东黄金（1787）升1.4%；江西铜（358）及紫金矿业（2899）亦齐升逾1%。

毛戈平遭控股股东等6个月内减持

个股消息中，毛戈平（1318）宣布，收到控股股东及执董毛戈平与汪立群、执董毛霓萍、毛慧萍、汪立华及宋虹的减持计划告知函，上述人士拟于未来6个月内，主要通过大宗交易方式，合计减持所持不超过1720万股H股，即不超过已发行股数的3.51%。该股开市报81.75元，跌约0.3%。

北水动向方面，昨日净买入港股28.79亿元，平保（2318）、阿里（9988）及国寿（2628）分别获净买入18.4亿元、16.19亿元及5.88亿元；而中移动（941）、腾讯（700）及华虹半导体（1347）分别遭净卖出8.75亿元、8.04亿元及2.08亿元。