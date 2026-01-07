恒指低开108点 阿里跌逾2% 微盟逆市升7% 毛戈平遭控股股东减持｜港股开市

在贵金属市场及存储半导体狂潮下，美股三大指数周二继续向上，道指及标指均创即市及收市新高，其中道指收市升484点或0.99%，报49462点；标指升42点或0.62%，报6944点；纳指则升151点或0.65%，报23547点。至于反映中概股走势的金龙指数，周二回吐0.78%至7836点。

金价银价向上 油价下跌

地缘政治局势继续刺激金价向上，周二升逾1%至4,494美元，今早更一度升见4,500美元；银价周二更升逾6%至81.27美元，逼近历史新高84.015美元。此外，油价下跌约2%，其中纽约期油报每桶57.13美元，伦敦布兰特期油则报每桶60.7美元。

SanDisk单日急升逾27% 再创新高

另一方面，记忆体晶片需求及价格持续上升，存储相关股成市场焦点，其中SanDisk（SNDK）周二急升逾27%至349.63美元，再创上市新高；西部数据（WDC）升近17%；希捷科技（STX）升14%；美光科技（MU）亦升一成。

小米新一代SU7料今年4月上市

港股方面，恒指今早低开108点，报26601点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）开市跌2.45%；腾讯（700）升0.8%；美团（3690）无起跌；京东（9618）升0.35%。至于小米（1810）发文公布新一代SU7预计今年4月上市，股价开市报38.76元，无起跌。

微盟与阿里旗下淘宝闪购达成合作

此外，微盟（2013）与阿里巴巴集团旗下本地生活服务平台淘宝闪购达成战略合作，双方将围绕即时零售、数字营销、技术创新等领域展开业务合作与探索。后续，微盟将打造本地零售到家到店一体化解决方案，推动微盟客户进入淘宝闪购平台经营；微盟亦会进入淘宝闪购营销业务，以拓展商家解决方案更大空间。该股开市升逾7%，报2.12元。

有色金属相关股继续向好，中国宏桥（1378）升1.5%；山东黄金（1787）升1.4%；江西铜（358）及紫金矿业（2899）亦齐升逾1%。

毛戈平遭控股股东等6个月内减持

个股消息中，毛戈平（1318）宣布，收到控股股东及执董毛戈平与汪立群、执董毛霓萍、毛慧萍、汪立华及宋虹的减持计划告知函，上述人士拟于未来6个月内，主要通过大宗交易方式，合计减持所持不超过1720万股H股，即不超过已发行股数的3.51%。该股开市报81.75元，跌约0.3%。

北水动向方面，昨日净买入港股28.79亿元，平保（2318）、阿里（9988）及国寿（2628）分别获净买入18.4亿元、16.19亿元及5.88亿元；而中移动（941）、腾讯（700）及华虹半导体（1347）分别遭净卖出8.75亿元、8.04亿元及2.08亿元。