升市追落后拣边只｜唐牛

开讲有话，好嘅开始，系成功嘅一半。港股2026年开局靓绝，连续三个交易日造好，虽然有一日仅升几点，但累计升逾千点，意味躺平乜都唔做，只要有货在手，多多少少都有进账。在胜方作赛，心理上、实际上操作都会较易，大家好好珍惜呢个靓开局，年头赢到年尾。

阿里下方支持位不算太远

升市总有落后股，表现最差的不得不提阿里巴巴（9988）及小米（1810），双双逆市下跌。不少战友都问，追落后应该拣边只，从消息层面出发，小米电动车最新交付55万辆的目标太保守，令市场失望，短期难见炒作催化剂，反观阿里随手拣瓣业务都有noise，例如云业务及闪购等，下方支持位（140元）距离现价不算太远，相对可取。

唐牛

