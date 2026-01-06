美股观望本周经济数据 道指早段跌50点 Nvidia推自动驾驶AI模型升1%
发布时间：22:32 2026-01-06 HKT
美股三大指数表现反复，道指继日前创出历史新高后，开市初段微跌。
道指报48923点，跌54点；标指报6913点，升11点；纳指报23470点，升75点或0.3%。
Tesla跌2%
Nvidia（NVDA）升逾1%；Tesla（TSLA）则跌逾2%。Nvidia宣布推出自动驾驶AI模型「Alpamayo」，被指挑战特斯拉（Tesla）的全自动驾驶（FSD）系统。
专家：美国经济较不明朗 应多元投资
市场关注本周五公布的非农就业数据，法国外贸银行跨资产策略师Emilie Tetard表示，美国迎来的经济数据较其他地区更不确定，现时市况应进行多元化资产。
瑞士百达管理合伙人Raymond Sagayam指出，今年开局亚太区多个股市创新高，反映「美国例外论」正逐步瓦解，资本市场正延续有关投资主题，资金泊入其他市场。
